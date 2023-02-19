PSG'yi Mbappe-Messi ipten aldı Lille'in hevesi kursağında kaldı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Mbappe, Neymar, Messi. İsimlerini yan yana koymak bile bir rüya gibi değil mi?

İşte bu üçlünün birlikte oynadığı Fransız devi Paris Saint Germain ya da kısaca PSG, çıktığı her maçta doğal olarak favori tabi.

Buna rağmen Lille maça çok da cesur başladı. Geride kalıp da "Ne zaman gol yiyeceğim acaba?" diye bekleyeceğine, "En iyi savunma hücumdur" düşüncesiyle baskılı bir giriş yaptı. Onların da forvetinde önemli isimler var çünkü. Örneğin Jonathan David gibi. Andre Gomes gibi. Timothy Weah gibi. Pozisyona da girdiler. PSG kalecisi Donnarumma iki güzel kurtarış yaptı.

Ama başta da söylediğim gibi. PSG'nin forveti boş bırakmaya gelmiyor. Boş değil de dolu bıraksan n'olur ki sanki. Zaten PSG'nin ilk golünde Mbappe'nin karşısında iki savunma oyuncusu birden vardı. Biri önde, diğeri arkada. Ama öyle bir hareket yapıp, ikisinin arasından sıyrılıp, üçüncü sovunma oyuncusu uçarak gelirken topa vurdu ki... Dakika 11'di, PSG öne geçti.

6 dakika sonra da çok güzel bir organizasyon sonucunda Vitor Ferreira'nın nefis pasında Neymar çıktı ortaya. Vuruşu ustacaydı, kaleciyi bir kez daha çaresiz bıraktı: 2-0.

Bu goller bile Lille'nin hücum arzusunu kırmadı. PSG'nin forveti müthişti müthiş olmasına da defansındaki açıklar da dikkat çekiciydi. Özellikle hava toplarında. 24. dakikada Andre Gomes'in nefis ortasına Bafode Diakite'nin kafa vuruşu da aynı güzellikteydi. Donnarumma bu kez kurtaramadı: 2-1.

İlk yarıda Messi fazla görülmedi ortada. Çünkü ataklar genellikle Mbappe'nin kanadından başladı, Messi uzakta kaldı. Ama ilk yarıda iki kez parlamasını ve golle burun buruna gelmesini unutmayalım.

İkinci yarıda daha 48. dakikada maçın kırılma anlarından biri yaşandı. Lilleli Benjamin Andre'nin orta sahada topu almak isterken Neymar'ın ayak bileğine arkadan vurduğu görüldü. Bu darbe sonrası acı içinde yerde kalan Neymar oyuna devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti. PSG'nin rüya forvet hattı da böylece bir yıldızını kaybetmiş oldu. Hakemin Andre'ye kart bile göstermemesi enteresandı.

PSG bunun şaşkınlığını atlatamadan beraberlik golünü de yedi.

56. dakikada Lille korner kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada hakem PSG'li Veratti'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdı. Tartışmalı bir karardı bana göre. Ama itirazlara rağmen karar değişmedi. Jonathan David, tribünlerin ıslıkları arasında topu filelere yolladı: 2-2. Lille'nin PSG gibi güçlü bir takım karşısında 2-0'dan dönmesi önemliydi.

Beraberlik golü Lille'i daha da cesaretlendirdi. Daha çok adamla hücuma çıkmaya başladılar.

69'da Lille'in yıldızı Andre Gomes nefis bir pas attı PSG ceza alanı içine. Topa yetişen Bamba'ydı, vuruşunu da yaptı. Kaleci Donnarumma kapattığı köşeden yedi golü. Böylece Lille 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 öne geçmiş oldu.

84'te tartışmalı bir karar daha yaşandı. Messi topla ceza alanına girdiği sırada top rakibinin kolundan döndü. Ancak hakem kasıt görmemiş olacak ki PSG'lilerin penaltı itirazına dönüp de bakmadı bile.

Son dakikalarda Messi'nin de daha fazla çabaladığını gördük.

Maç gitti gidiyor derken... Mbappe varsa eğer kadronda gitmiyor işte. 86. dakikada bir çıktı sahneye, topu havalandırdı yine. Oldu mu 3-3.

Messi nerede diye merak ediyordunuz değil mi? 90+4'te çıktı sahneye. Topla ceza alanına girerken düşürüldü. Faulu aldı bir yerde. Sonra da topun başına geçti, nefis bir şutla 4-3 yaptı durumu. Sonucu da ilan etti.

7 gollü rüya maç bitti böyle.

Lille yazık oldu doğrusu. Ama rakibinde yıldızlar varsa böyle; yazık oluyor iyi oynasan da sana işte.