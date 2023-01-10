Ayıp olmadı mı Dursun Özbek? Seba ile Canaydın'ın kemikleri sızlamadı mı?

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ



Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Kutlarım.

Derbiler özel maçlar. Kazananı alkışlarım.

Ama futbolda önce rakibe saygı duymak gelir, centilmenlik gelir. Bunu da önce başkanlardan beklerim. Başkanların ve yöneticilerin taraftarlara Türkiye'ye örnek olmasını isterim.

Ben başkan deyince "Süleyman Seba gibi başkan" canlandırırım kafamda; Özhan Canaydın'ı örnek gösteririm.

Rakibe nasıl saygı duyduklarının canlı şahidiyim.

Birbirleriyle olan dostluğun, rekabetin yanı sıra özel görüşmelerindeki abi-kardeş ilişkilerini yakından görme şansına da eriştim.

Beşiktaş en çok derbi galibiyetini Süleyman Seba'nın başkanlığında aldı, o zamanlar muhabirdim. Fenerbahçe'ye 5 de attı, Galatasaray'a 4 de attı.

Ama ben bir kere bile Süleyman Seba'nın ağzından "5 olurdu, 7 olurdu. Bundan sonra seyircimizin 7 beklentisi var" dediğini duymadım. Şımarık çocuklar gibi rakip takımın stadının soyunma odasının koridorunda yanına genel müdürünü (Erden Timur) alıp da zafer işareti yaptığını da gödrmedim. Özhan Canaydın'dan da.

Onlardan duyduğum hep "Rakibe saygı" oldu. "Biz daha iyi oynadık. Biraz da şanslıydık. Futbolcularımızı kutlarız. Derbidir bu bugün yenersin, yarın yenilirsin. İyi olan kazansın" gibi sözler de.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendiği maçtan sonra Dursun Özbek, kafamdaki "Galatasaray Başkanı" imajını yerle bir etti.

Söylediklerini tekrarlamayacağım. Yaptıklarını bir daha anlatmayacağım.

Yakıştıramadım.

Meşhur bir laf vardır ya hani, "İmam cemaat" olayı. Onun gibi yani. Holiganımızı destekleyen bu tavırları ayıplıyorum.

Rakiple dalga geçilmez. Bugün 3 atarsın, yarın 3 yersin. Daha önce de 6 yemedin mi?

Bugün yenersin, yarın yenilirsin. Daha önce hiç yenilmedin mi?

Ama her zaman saygı duymalısın rakibine. Yensen de yenilsen de. Bir başkan olarak bunu bilmez misin?

Ama bir kaçırırsan ipin ucunu. Yarın kendine yapıldığında da şikayet etmemelisin.

Ayıp ettin başkan. Artık bilemem bunu nasıl temizlersin?

Bu hafta böyle girdim yazıya affınıza sığınarak.

Şimdi geçelim panoramaya. Önce bakalım 18. haftanın sonuçlarına:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY-ALANYASPOR

Bu haftanın takımı bir değil iki tane. Biri Galatasaray, diğeri Alanyaspor. Galatasaray, Kadıköy'de müthiş oynadı, Fenerbahçe'ye fark attı. O neydi arkadaş, Fenerbahçe'ye hiç şans tanımadı. Bir de Alanyaspor. Trabzonspor'u yerle bir etti, 5'lik yapmak kolay iş mi? Öyle ise kuvvetle alkışlıyoruz ikisini de.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ICARDI

Be mübarek bu ne demek? 90 dakika oynayanların yanında 15 dakikada haftanın futbolcusu olarak zirveye çıkmak. Nasıl bir emek. Oynadı 15 dakikaya 90 dakikada yapılmayanları sığdırdı. Galatasaray Fenerbahçe'yi yine yenerdi yenmesine de farkı artıran isim olarak derbi tarihine adını kazdırdı. Bir gol attırdı. Peşinden bir de attı. Attığı goldeki vuruş inanılmazdı. Hakikaten büyük santrforsun Icardi, derbide 15 dakikada rüzgar gibi geçti.



HAFTANIN KARMASI:

MERT (BEŞİKTAŞ)

BOEY (GALATASARAY), GLUMAC (ÜMRANİYESPOR), ÖMER (ANTALYASPOR)



EFECAN (ALANYASPOR), OLIVEIRA (GALATASARAY), YUSUF ÖZDEMİR (ALANYASPOR), ALİ SOWE (ANKARAGÜCÜ)



AHMET HASSAN (ALANYASPOR), ICARDI (GALATASARAY), DIOUF (KONYASPOR)

ALKIŞI ALANLAR:



HALİL UMUT MELER

Tek kaldı. Her kritik maçta o var. Yok yapay zeka atıyormuş da, bilgisayar yapıyormuş da. Hepsi palavra. Yapay zeka sürekli Halil Umut Meler mi diyor? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de o vardı. Hakemlerin bu kadar göz önünde olup da hata yaptığı ligimizde elimizde tek kaldı. Hata yapmadı mı? Yaptı. Yanlış yapmadı. O kadar kusur kadı kızında da olur, alkışlayın ne olur?

MERT HAKAN YANDAŞ

Ne oluyor sana arkadaş. Oynamadığın maçta bile kart görüyorsun yahu. Mahallenin, pardon kulübenin kabadayısı mısın? Kendini böyle gösterme taraftara, bu şekilde kanıtlamaya "En çok Fenerbahçeli benim" diye çalışma. Önce neden yedeksin ona bak. Çık sahaya futbolunla göster Mert Hakan Yandaş'ı.



CEZA TAHTASI:



ABDULLAH AVCI

Bir takım nasıl bu kadar düşer. Bir takım geçen sezondan bu yana nasıl 180 derece döner. Alanyaspor'dan 5 yemenin bir izahı olmalı değil mi? İstifa sinyali veriyor bir de. Yok öyle hemen gitmek, bunun nedenini herkes bilmeli. Bir de... İyi olunca ben, kötü olunca oyuncu. Olmaz. Anlat hocam anlat. Öyle bırakıp da gitmek yüz üstü hiç olur mu?

BAŞAKŞEHİR'DE NELER OLUYOR?

Neler oluyor neler oluyor. Başakşehir'de neler oluyor. Adana Demirspor karşısında kazandı, iyi güzel. Güzel de arkada soru işaretleri duruyor. İlk penaltı tartışmalı. Maçtaki kararlar da öyle. Diyeceksiniz ki hakem hataları her maçta oluyor. Oluyor olmasına da Başakşehir'in hep lehine oluyor. Nasıl oluyor, neden oluyor. Ondan sonra Adana Demirspor Başkanı isyan ediyor. Kavga eksik olmuyor.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.