Şenol Güneş bunu neden yaptı ne istiyor

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Önce şunu belirteyim.

Şenol Güneş'in teknik adamlığına kimse laf edemez.

Başarılı olur, olmaz o başka.

Ama hocalığını kim olursa olsun tartışmalı hale getiremez.

Trabzonspor'da, Milli Takım'da, Beşiktaş'ta daha önce yaptıkları ortada.

Bir iki maç kaybetti diye kariyeri lekelenemez.

Eğer futbol sonuç oyunuysa... Beşiktaş'a dönüşünde son 6 maçta üst üste 3 galibiyet alması nedir? Al sana sonuç sonuçsa.

Herkesin takıldığı konu şu. Stoper olan Saiss'i Konya'da neden orta sahada oynattı?

Hatta daha da ileri gidenler oldu. "Bunu yapanın hocalığını tartışırız" gibi laflar edenler de.

Hiç düşünmediler. Acaba bunu neden yaptı?

Bir kere... Şenol Güneş "Aman takımım gol yemesin. Ne olursa olsun" diyen bir teknik adam değil. "Takımım rakibinden daha çok nasıl gol atar" üzerine çalışan bir teknik adam.

Geçmiş yıllarda çalıştırdığı takımların attığı goller ortada. Her takımında çalıştığı santrforların ne kadar gol attığı da.

Örneğin Güneş'in gelmesinin ardından ilk 11'de kendine yer bulan Cenk Tosun'un patlamasına bakın.

Güneş'ten sonra 6'sı lig, 1'i kupa 7 maçta oynadı, 7 gol attı. Bunda bir Güneş etkisi yok mu sizce.

Saiss'i neden orta sahada oynattığına gelince.

Bir eksiklik var Beşiktaş'ta, bunu görüyor hoca. Aslında birden fazla eksiklik var da... En önemli eksiklik eskiden ön libero denilen, savunmanın önünde sigorta olarak durabilecek, sağa sola uzun top atabilecek bir oyuncu istiyor. Nasıl ki bir 10 numara, bir de santrfor gerekiyorsa.

Atiba yaşlandı. Koyuyor, olmuyor.

Necip hep aynı Necip. Bir türlü yetmiyor, üstüne de koyamıyor.

Ne yapsın hoca, o da takım içinde arayışa giriyor. Josef'i çekse oraya (Konya'da cezalı olduğu için Salih de yoktu) orta saha eksik kalacak, Gedson bu kadar ileri çıkamayacak.

O da bunu yapıyor.

Aslında bir de mesaj veriyor, alması gerekene.

"Ben bu bölgeye de oyuncu istiyorum" demek istiyor.

"Sadece santrfora odaklanmayın" mesajını veriyor.

Haa... Şenol Güneş de hata yapmıyor mu? Yapmaz olur mu? O da insan. Elbette ki hataları oluyor.

Ama hocalığı tartışılır gibi laflar ayıp oluyor, ağır oluyor.

Yaptığı hataları biz de eleştiriyoruz zaman zaman.

Ancak teknik adamlığına laf etmek... Hiç yakışık almıyor.