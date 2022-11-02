Avustralyalı gurbetçi: İnsanlar orada köpek maması yiyor. O zaman sen niye yaşıyorsun orada. Gel Türkiye'ye menemen ye

Gün geçmiyor ki gurbetçi bir vatandaş, ülkesinden ayrılarak gittiği toprakları ağır bir biçimde kötülemesin... Şu zamana dek birçok sokak röportajında binlerce gurbetçi, yaşadıkları ülkenin ne kadar kötü bir durumda olduğunu dillendirirken bu konuda birinciliği Avustralyalı bir gurbetçi alacak gibi gözüküyor.



YouTube'da yayın yapan "Birey TV" isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında, Avustralya'dan geldiğini söyleyen gurbetçi, "Orada hayat nasıl" sorusuna, "Orası berbat. Orada hayat pahalı, insanlar köpek maması yiyor. Gençler çalışsın, niye çalışmıyorlar? İki iş yapsınlar." yanıtını verdi.



Röportaj sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, "E o zaman ülkene dönsene" demekten kendilerini alamadı.



Avustralya'da 2021 yılında gayri safı yurt içi hasıla 60 bin dolar seviyesinde iken bu rakam Türkiye'de 9 bin dolar civarı.



yenicaggazetesi.com.tr