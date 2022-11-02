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Avustralyalı gurbetçi: İnsanlar orada köpek maması yiyor. O zaman sen niye yaşıyorsun orada. Gel Türkiye'ye menemen ye

Bir sokak röportajına Avsutralya'dan geldiğini söyleyen gurbetçinin sözleri damgasını vurdu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:04
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O zaman sen niye yaşıyorsun orada. Gel Türkiye'ye menemen ye. Avustralyalı gurbetçi: İnsanlar orada köpek maması yiyor

Avustralyalı gurbetçi: İnsanlar orada köpek maması yiyor. O zaman sen niye yaşıyorsun orada. Gel Türkiye'ye menemen ye
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Gün geçmiyor ki gurbetçi bir vatandaş, ülkesinden ayrılarak gittiği toprakları ağır bir biçimde kötülemesin... Şu zamana dek birçok sokak röportajında binlerce gurbetçi, yaşadıkları ülkenin ne kadar kötü bir durumda olduğunu dillendirirken bu konuda birinciliği Avustralyalı bir gurbetçi alacak gibi gözüküyor.

YouTube'da yayın yapan "Birey TV" isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında, Avustralya'dan geldiğini söyleyen gurbetçi, "Orada hayat nasıl" sorusuna, "Orası berbat. Orada hayat pahalı, insanlar köpek maması yiyor. Gençler çalışsın, niye çalışmıyorlar? İki iş yapsınlar." yanıtını verdi.

Röportaj sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, "E o zaman ülkene dönsene" demekten kendilerini alamadı.

Avustralya'da 2021 yılında gayri safı yurt içi hasıla 60 bin dolar seviyesinde iken bu rakam Türkiye'de 9 bin dolar civarı.

yenicaggazetesi.com.tr

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Misafir
2.11.2022 16:48
Acaba o da mı orda köpek maması yiyor Orayı elestiriyorsan gel Türkiye de yasa vatanında yasa ne işin var oralarda hadi ordan  
 
Tozanlı
2.11.2022 16:47
Konuşturdukları sòzde gurbetcıler, gerek almanya' dan gerek herhangibir ülkeden olsun çoğunluğu pkk yandaşı ve açılımla başlayan sürecte bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar bu nedenle bu iktidarı aya  
 
Tozanlı
2.11.2022 16:44
Burda asıl konu açılımla başlayan pkk lıların birtakım kazanımları elde etmesi için pkk yandaşları bu iktidarı ayakta tutmak için tezgah,oyun,yalan ,vs.vs.yapıyorlar şu an bütün çaba bu.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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