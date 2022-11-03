3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Üniversite hastanesi randevular 2024'e kadar doldu diye duyuru yaptı. Şehir hastanelerinin müteahhitleri ellerini ovuştu

Üniversite hastanesi randevular 2024'e kadar doldu diye duyuru yaptı. Şehir hastanelerinin müteahhitleri ellerini ovuşturmuş bekliyor

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ultrason randevularının 2024 yılına kadar dolduğu; 2 ay süre ile de yeni randevu verilmeyeceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:55
Takip Et

Şehir hastanelerinin müteahhitleri ellerini ovuşturmuş bekliyor. Üniversite hastanesi randevular 2024'e kadar doldu diye duyuru yaptı

Üniversite hastanesi randevular 2024'e kadar doldu diye duyuru yaptı. Şehir hastanelerinin müteahhitleri ellerini ovuşturmuş bekliyor
+
Aa
-

Türkiye'de doktorların ülkeyi terk etmeye başlaması, milyonlarca sığınmacı ile göçmenin ülkeye girmesi, iktidarın yanlış politikalarıyla birleşti, sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

Medyabaskent.com'da yer alan habere göre, Ankara'nın köklü hastanelerinden İbni Sina Hastanesinde randevu krizi yaşanıyor. Bir yazıyla ultrason randevularının 2024 yılına kadar dolduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşılırken duyuru yazısını görenler çileden çıktı.



RANDEVULAR DA 2023'E KALDI
1 yıl 2 aydan önce ultrason randevusu vermeyen hastane aynı duyuru yazısında 2 ay süre ile de yeni randevu veremeyeceğini paylaştı.

PANDEMİ ÖNCESİ DE BÖYLEYMİŞ
Öte yandan Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre, hastanenin bu durumu yeni değil. Hastanenin pandemi öncesinde de ultrason randevusu almak isteyen vatandaşlara bir yıl sonrası için randevu verdiği ortaya çıktı. Başkent Ankara'nın göbeğindeki bir hastanede yaşanan bu krizin bir türlü çözüme kavuşturulmazken vatandaşlar da yaşananlara isyan ediyor.


1985 YILINDA HİZMETE AÇILDI, EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olan hastane, 1985 yılında hizmete girdi. Üniversitenin Sıhhiye kampüsü içinde yer alan hastanenin acil serviste yılda yaklaşık 30 bin hastaya tedavi hizmeti veriliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet Hukuk Liyakat
3.11.2022 12:23
Sağlık yarı yarıya paralı hale geldi. Eğitim de aynı.  
 
Adanalı
3.11.2022 12:14
Amaçlarına adım adım yaklaşıyorlar Cumhuriyetin tüm kazanımlarından gidenler gitti de sırada Hava, deniz, kara yolları Hastaneler, okullar aklınıza ne gelirse hayırsız evlat gibi satıp yiyecekler yazı  
 
Hasan emmi
3.11.2022 12:10
Eskiden hastanede kuyruk vardı diyenler. Söyliyecek bi sözünüz varmı.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
7
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Müthiş haber! Lösemide tedavi şansı yüzde 90'a çıktı
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Alman enerji devinden rekor zarar
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.