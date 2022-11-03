Üniversite hastanesi randevular 2024'e kadar doldu diye duyuru yaptı. Şehir hastanelerinin müteahhitleri ellerini ovuşturmuş bekliyor

Türkiye'de doktorların ülkeyi terk etmeye başlaması, milyonlarca sığınmacı ile göçmenin ülkeye girmesi, iktidarın yanlış politikalarıyla birleşti, sağlık sistemi çökme noktasına geldi.



Medyabaskent.com'da yer alan habere göre, Ankara'nın köklü hastanelerinden İbni Sina Hastanesinde randevu krizi yaşanıyor. Bir yazıyla ultrason randevularının 2024 yılına kadar dolduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşılırken duyuru yazısını görenler çileden çıktı.







RANDEVULAR DA 2023'E KALDI

1 yıl 2 aydan önce ultrason randevusu vermeyen hastane aynı duyuru yazısında 2 ay süre ile de yeni randevu veremeyeceğini paylaştı.



PANDEMİ ÖNCESİ DE BÖYLEYMİŞ

Öte yandan Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre, hastanenin bu durumu yeni değil. Hastanenin pandemi öncesinde de ultrason randevusu almak isteyen vatandaşlara bir yıl sonrası için randevu verdiği ortaya çıktı. Başkent Ankara'nın göbeğindeki bir hastanede yaşanan bu krizin bir türlü çözüme kavuşturulmazken vatandaşlar da yaşananlara isyan ediyor.





1985 YILINDA HİZMETE AÇILDI, EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olan hastane, 1985 yılında hizmete girdi. Üniversitenin Sıhhiye kampüsü içinde yer alan hastanenin acil serviste yılda yaklaşık 30 bin hastaya tedavi hizmeti veriliyor.

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