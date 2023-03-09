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  • Manchester City'nin yıldızı karısını aldatırken yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi

Manchester City'nin yıldızı karısını aldatırken yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi

Arap sermayesi tarafından yönetilen Manchester City'de yıldız futbolcu Kyle Walker, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:59
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City'nin yıldızının başı belada

Manchester City'nin yıldızı karısını aldatırken yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi
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The Sun'ın haberine göre, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kyle Walker, bir barda karısını aldatırken yakalandı. 

Newcastle United karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında takıma verilen iznin ardından Kylie Walker'ın bir bara gittiği ve sarhoş olduktan sonra bir kadınla dans edip öpüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Walker'ın görüntülerde pantolonunu da indirdiği görülüyor.

Soruşturma açılması halinde Kyle Walker'ın pantolonunu indirdiği için iki yıla kadar uygunsuz teşhir suçlamasıyla ceza alabileceği belirtiliyor.

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