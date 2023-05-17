Habertürk'ten ayrılan Fatih Altaylı: Seçim gecesi ekrana çıkarılmadım. Teke Tek'in yeni adresini de açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Habertürk'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Altaylı ayrılığını "Bana katlanan herkese teşekkürler" yazısı ile takipçilerine duyururken, "Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 14 Mayıs gecesinde Habertürk ekranlarında olmayacağını ifade eden Fatih Altaylı, "Takipçiler soruyor. Toptan yanıt vereyim. Akşam Habertürk ekranında olmayacağım. Daha doğrusu hiç bir ekranda olmayacağım." paylaşımında da bulunmuştu.

"EKRANA ÇIKARILMADIM"

Habertürk'ten ayrılığı sonrası Altaylı, ilk kez Odatv'den Uğur Can Biçer’e konuştu.

"14 Mayıs'ta yani seçim gecesinde ekrana çıkarılmadığım doğrudur. Onun dışındaki bütün gelişmeleri köşemde yazdım." söyleri ile seçim gecesi ekrana çıkarılmadığını doğrulayan Altaylı, "Habertürk'ten ayrılmanızda seçim gecesi ekrana çıkarılmamanızın etkisi oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SALAK DEĞİLİM"

"Hayır. Ekran meraklısı değilim. Beni çıkarmadılar diye ayrılacak değilim. Bir günlük bir şey değildir, ayrılma süreçleri. Bir şeye kızdım ayrılacağım diyecek kadar salak değilim.

"Habertürk deyince akla gelen isim siz olduğunuz için soruyorum" yorumuna Fatih Altaylı, "Bundan sonra gelmez." yanıtını verdi.

Ayrıca sözlerine şu ifadelerle devam etti “Köşemde yazdığımın dışında bir şey söz konusu değil. Seçim programına kanala davet edilmediğim doğrudur. Ama ayrılmamın o davet edilmemekle bir ilgisi yoktur. Daha uzun bir süreçtir.”

TEKE TEK DİJİTAL PLATFORMDA

Fatih Altaylı, Habertürk'te uzun yıllardır sürdürdüğü Teke Tek Bilim ve Bire Bir'i Dijital bir platformda devam ettireceğini söyledi.