Hadi emekliler gözünüz aydın bugün zam yapılmadı. ÖTV ve KDV etkisini marketlerde göreceksiniz

Editör: Serkan Talan

AKP iktidarının ÖTV ve KDV’yi artırması sonrası başta benzin ve doğalgaz olmak üzere birçok ürüne zam geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV yüzde 8’den yüzde 10’a yükseldi.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride KDV yüzde 20 oldu. KDV artışı sonrası sigara ve alkole üst üste zamlar geldi.

YURTDIŞINDAN ALINAN CEP TELEFONLARINI AÇTIRMA BEDELİ 20 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile yurt dışından alınan cep telefonları için ödenen açtırma bedeline büyük zam geldi. . Söz konusu bedel 20 bin liraya yükselirken 6 yılda 134 kat arttı.

PASAPORT, NOTER VE VİZE HARÇLARINA YÜZDE 50 ZAM

Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile pasaport, vize ve noter harçlarına yüzde 50 zam geldi. Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.

Pasaport için uygulanan yeni tarifeye göre, 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 1034,55 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1512,45 lira, 2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469,15 lira, 3 yıl süreliler için 3 bin 507,75 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 4 bin 943,25 lira olarak uygulanacak.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

KURUMLAR VERGİSİNE ARTIŞ VE EK MTV GELDİ

Meclis’te kabul edilen torba yasada da üst üste zamlar yer aldı. 2023 yılı için kurumlar vergisinin yüzde 20’den 25’e çıkarılması, motorlu taşıtlar vergisininse bir defaya mahsus olmak üzere iki katına çıkarılması yasa içindeki zamlar oldu.

BENZİN VE MOTORİNE DEV ZAM

Türkiye Pazar sabahına ise benzin ve motorin zammı ile uyandı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

DOĞALGAZA YÜZDE 224 ZAM

Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224 artışa gidildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMA GÖREVİ YİNE ÇALIŞANLARA VE EMEKLİLERE DÜŞTÜ

AKP iktidarı aldığı son kararlar ile bütçe açığını kapatma ‘görevini’ çalışanlara ve emeklilere verdi. Başta benzin ve doğalgaz olmak üzere çok sayıda ürüne gelen zamlar, milyonlarca çalışan ve emeklinin belini büktü. İktidarın ‘kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ söylemi ise son zamlar ilse boşa çıktı. Öte yandan TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarının son zamlar ile ciddi şekilde artması bekleniyor.

BUGÜN ZAM GELMEDİ

Günlerdir zam haberleri ile uyanan Türkiye bugün yeni zamla karşılaşmadı. ÖTV ve KDV zamlarının etkisinin marketlerde hızlı bir şekilde görülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hangi ürünlere zam geleceği ise endişeyle bekleniyor.