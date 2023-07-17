Yeni gelecek zammı Kılıçdaroğlu açıkladı. 'Bay bay Kemal bay bay Kemal' denilerek küçümsenmişti

Ankara Çankaya’da Metiş Birlik taksi durağını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet taksicilerin sorunlarını dinledi.

TELE 1'de yer alan habere göre, dün akaryakıta gelen ÖTV zammını eleştiren ve bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şu soruyu sormak lazım; ‘Niye bu zamları yapıyorlar?’ Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var” dedi.

EKONOMİYİ YABANCILARA TESLİM ETTİLER

Pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde ekonomide “yangın” olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye’sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye’den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, ‘Bu son bir daha gelmeyecek’, bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak” ifadelerini kullandı.