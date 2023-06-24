Hadise için arkadaşları etten duvar ördü

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir derginin daveti için soluğu Bodrum’da alan Hadise, otelin kabanasında objektiflere yansıdı.
Derginin davetine İrem Helvacıoğlu, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Serkan Altunorak, Barış Kılıç gibi isimler katıldı.
ARKADAŞI ELİNİ BELİNE ATTI
İrem Helvacıoğlu, Hadise’nin güneşlendiği kabananın perdelerini örttü.
Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrıldığı sırada elini beline atan erkek arkadaşının bu hali objektiflere böyle yansıdı.
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