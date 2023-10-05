Reza Zarrap Hadise'ye sürpriz destek verdi

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab, sosyal medya hesabından Hadise'nin kazandığı davayı örnek göstererek destek verdi. Zarrab, haksız ithamlarda bulunanların mahkemelerde cezalarını ödeyeceklerini ve gelecekte içeri düşeceklerini belirtti

Reza Zarrap Hadise'ye sürpriz destek verdi

Editör. Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Hadise, bir televizyon programında Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu; onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek sunucu Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ile televizyon programı yetkilisine manevi tazminat davası açmıştı.

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20 BİN TL TAZMİNAT

2 gün öncekararını açıklayan mahkeme, davalı üç sunucu ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab dava kazanan Hadise'ye destek verdi.

Zarrab, sosyal medya hesabından Hadise'nin kazandığı davayı örnek göstererek " Haksız yere ithamlarda bulunanlar mahkemeler de bugün para öder yarın içeri düşer. Kısacası cezasını öyle böyle alır. Nenemgil, Zırto ve Bali . Darısı diğer boş konuşan meslektaşlarınızın başına " dedi.

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