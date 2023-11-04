Hadise sırt dekolteli pozunu paylaştı. Dövmeleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Hadise bu kez sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu. Siyah taşlı elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin dövmeleri dikkat çekti.

Hadise sırt dekolteli pozunu paylaştı. Dövmeleri dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı.

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Görkemli bir kutlama yapan Hadise, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bu defa sırt dekoltesi veren ve dövmelerini sergileyen şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı.

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"Siyah" kalp emojisi koyduğu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, herkesin dikkatini çekti.

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Sırtına yaptırdığı dövmeleri paylaşan Hadise'nin zayıflaması dikkati çeken bir diğer detay oldu.

Hadise'ye sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı.


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