Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı Hadise, bu defa makyajsız pozlarıyla adından söz ettirdi.

Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi

Sahnesindeki ve kliplerindeki cüretkar sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

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Ünlü isim şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Doğal halini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu pozları kısa sürüde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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YAŞLANDIKÇA GENÇLEŞİYOR

Hadise'ye sosyal medyada; 'Her haliyle mükemmel kadın', 'Yaşlandıkça gençleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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''BİZDE BİR KİTAP TEKRAR OKUNMAZ...''

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirdi. Zaman zaman eski eşiyle barıştığına dair hakkında haberler çıkan Hadise, bu iddialara 'Bizde Bir Kitap Tekrar Okunmaz' diyerek cevap vermişti.

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