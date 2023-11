Hadise ''Seni çok seviyorum'' notu ile paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündemindeki yerini kimseye kaptırmıyor. Her paylaşımı her söylediği gündem olan ünlü şarkıcı, son eklediği fotoğraflarla da konuşuldu.

37 yaşındaki şarkıcı, tüm ailesini Dubai tatiline götürdü ve kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza’nın doğum gününü kutladı.

"SENİ ÇOOOOK SEVİYOR HALAN”

Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise, "Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çooook seviyor halan” notunu düştü.

Yeğeninin üzerine titreyen Hadise’nin paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

AİLESİ İÇİN PARAYA KIYDI

Tüm ailesini Dubai'ye götüren Hadise, Rixos Premium otelinde Kral Dairesi tuttu.