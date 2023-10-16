Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail-Filistin savaşının bitmesi gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde.

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Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken ünlü isimlerden de konuyla ilgili paylaşımlar geliyor.

"İNSANLIK GÖREMİYORUM"

Son olarak paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'den bir açıklama geldi. "İnsanları görüyorum ama insanlık göremiyorum…" diyen Hadise, devamında şunları yazdı:

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"Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım.

"SAVAŞI DURDURUN"

Ben politikacı değilim. Ben bir kadınım, kız kardeşim, bir anne babanın kızıyım, sanatçıyım. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, insanın acı çekmemesini isteyen bir insanım. Çocuklarını, ailelerini ve evlerini kaybedenler için dua ediyorum… Savaşı durdurun!"

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