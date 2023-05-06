Hadise'den anlamlı konser

Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Hadise, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için konser verdi.

Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyasına herhangi bir maddi karşılık beklemeden destek verdi. Konserin tüm geliri depremzede çocuklara bağışlandı.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Hadise’nin yanına gelerek, "Türkiye’nin geleceğine ışık oldunuz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Konserin geleceğiyle onlarca çocuğun geleceğine dokundunuz. Bu evlatlar sizindir ve size emanettir" dedikten sonra plaket verdi.

Seyircilerin büyük alkışı ve tezahüratları sonrasında duygulanan Hadise "Bu gece benim değil ailesini kaybeden çocuklar için. Burada çok güzel bir gece yaşansın istiyorum. Çok kötü günler yaşadık ama bizi daha güzel günler bekliyor. Tekrar teşekkürler. Bu gece sizlerin sayesinde oldu" dedi.