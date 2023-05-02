Küvet pozlarıyla konuşulmaya devam eden şarkıcı Hadise olay bir paylaşıma imza attı.

Hadise sadece kalçasının göründüğü bir kareyi paylaşarak arkasından konuşanlara mesaj verdi.

Apar topar evlenip olaylı şekilde boşanan Hadise son dönemde hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ilk evliliğini yapan ve bu evliliği 5 ay sonra sonlandıran Hadise hakkında olumsuz yorumlarda bulunan ve mesajlarını ifşa eden Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto hakkında da dava açmıştı.

"ETRAF YILAN YILAN"

Hadise'den son olarak yine olay bir paylaşım geldi. Güzel şarkıcı Hadise kalçasının fotoğrafını paylaşarak "Etraf yalan yılan konuşurlar ardımdan" yazdı.

Başarılı şarkıcının yaptığı bu paylaşımla kime ya da kimlere mesaj göndermek istediğine dair sevenleri tarafından çok sayıda yorum yapıldı.