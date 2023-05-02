Hadise sosyal medyayı paylaşımıyla salladı. Konuşurlar ardımdan

O Ses Türkiye Rap yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanan Hadise, son klibindeki küvet sahneleriyle çok konuşulmuştu. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise bu defa 'Konuşurlar ardımdan' paylaşımıyla öne çıktı.

Hadise sosyal medyayı paylaşımıyla salladı. Konuşurlar ardımdan

Küvet pozlarıyla konuşulmaya devam eden şarkıcı Hadise olay bir paylaşıma imza attı.

Hadise sadece kalçasının göründüğü bir kareyi paylaşarak arkasından konuşanlara mesaj verdi.

Apar topar evlenip olaylı şekilde boşanan Hadise son dönemde hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ilk evliliğini yapan ve bu evliliği 5 ay sonra sonlandıran Hadise hakkında olumsuz yorumlarda bulunan ve mesajlarını ifşa eden Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto hakkında da dava açmıştı.

hadise-1.jpg

"ETRAF YILAN YILAN"

Hadise'den son olarak yine olay bir paylaşım geldi. Güzel şarkıcı Hadise kalçasının fotoğrafını paylaşarak "Etraf yalan yılan konuşurlar ardımdan" yazdı.

Başarılı şarkıcının yaptığı bu paylaşımla kime ya da kimlere mesaj göndermek istediğine dair sevenleri tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

İlgili Haberler
Hadise Küba’da kafa dinleyecek
Deniz Seki'nin fotoşoplu fotoğrafı olay oldu! Görenler Hadise sandı
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku
Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz ziyaret
Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Terör örgütü yandaşları oy vermeye giden seçmenlere saldırdı Siyaset
Terör örgütü yandaşları oy vermeye giden seçmenlere saldırdı
Sudan Egemenlik Konseyi'nden HDK ile görüşme duyurusu Dünya
Sudan Egemenlik Konseyi'nden HDK ile görüşme duyurusu
Lionel Messi kadro dışı bırakıldı. Sıcak gelişme Spor
Lionel Messi kadro dışı bırakıldı. Sıcak gelişme
AB'den İsrail'e iki devletli çözüm uyarısı Dünya
AB'den İsrail'e iki devletli çözüm uyarısı
İYİ Partili Turhan Çömez AKP seçim arabasına girerek oy istedi Siyaset
İYİ Partili Turhan Çömez AKP seçim arabasına girerek oy istedi
Etiyopya'da hükümeti devirmeye çalışan 47 kişilik grup gözaltına alındı Dünya
Etiyopya'da hükümeti devirmeye çalışan 47 kişilik grup gözaltına alındı
Fatih Terim Fonu'nda dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu külliyeye giderek Erdoğan'dan yardım istedi. Flaş gelişme Spor
Fatih Terim Fonu'nda dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu külliyeye giderek Erdoğan'dan yardım istedi. Flaş gelişme