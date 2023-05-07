Hadise şarkıcı Murda ile olan ilişkisini açıkladı

Editör: Osmancan EROK

Hadise, depremzede çocuklar için Maslak Volkswagen Arena’da bir konser verdi.

Konser çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, şunları söyledi: Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu. Çok güzel geçti, seyirciler harikaydı. Bundan sonra da hepimiz çocuklarımız için elimizden geldiğince yardım edeceğiz.

Murda ile yeni bir klip çekeceğini söyleyen Hadise, “3 gündür Rotherdam’daydım. Bomba gibi yeni bir şarkı geliyor. Onun dışında konserler var. Her şey güzel yani” dedi.

Şarkıcı Murda ile çok yakın iki dost olduklarını söyleyen Hadise, bu konuda; “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor - çiziliyor. Bunlar olacak ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Gazetecilerin, “Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını verdi.