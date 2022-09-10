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Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu

Geçen mayıs ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki kriz iyice büyüdü. Hadise hamilelik iddialarına cevap verirken Dinçerler'den manidar bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galeri Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:04
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:22
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Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda gizlice evlenmişti.

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Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülmüştü.

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Mehmet Dinçerler'in mekanının açılışında yer almayan Hadise hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Hadise'nin bekarken kaldığı eve taşındığı ve ailelerin araya girerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

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Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı konuşulmaya başladı.

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Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı.

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Mehmet Dinçerler de önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

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Bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide annenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.

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Çiftin cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor.

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Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak.

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HADİSE HAMİLE İDDİASIÖte yandan Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada 'Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile' dedi.

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Bali açıklamasında 'Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım' dedi.

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Hadise iddialar sonrası 'Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum” açıklamasını yaptı.

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Hadis açıklamasında 'Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim' dedi.

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Hadise'nin açıklamasının ardından Mehmet Dinçerler’den manidar bir paylaşım geldi.

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Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasındaki notunda şunları söyledi

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'Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok..'

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İşte o paylaşım...

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