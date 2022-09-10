﻿Hadise'den sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu

Bali açıklamasında 'Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım' dedi.