Dünya farklı bir krizle karşı karşıya. Metalde tüm fiyatlar patlayacak

Avrupa'da bazı fabrikalar kapanmaya devam ediyor. Bu durumun en çok etkilediği sektörler arasında ise alüminyumdaki üretim krizi oldu.

Enerji maliyetleri zorlayınca bazı fabrikalar kapatılırken, bazıları üretimi düşürmek zorunda kaldı. Son kapatma kararı Romanya'da gerçekleşti. Üretim 1970'lerden bu yana en düşük seviyelere indi.

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi “Alro Slatina” şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, Popescu dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiği ifade edildi.

Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağı söylendi.

Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.

HANGİ ŞİRKETLER ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Avrupa’nın en büyük alüminyum tesisi Aluminium Dunkerque Industries, Dunkerque tesisinde üretimi yüzde 22 oranında kısacak.

Alman alüminyum devi Speira, ekim ayı itibarıyla alüminyum üretimini yüzde 50 azaltacak.

Hollanda'nın Delfzijl şehrinde Damco Alüminyum ile Farmsum bölgesindeki Aldel'in fabrikası kepenk indirdi.

Norsk Hydro, Slovakya'da üretimi ay sonunda durdurulacağını açıkladı.

Sloven şirket Talum ile Norveçli Alcoa ise üretim kapasitesini düşürme kararı aldı.

En büyük alüminyum alıcılarından biri olan Novelis ise gelecek yıl Avrupa fabrikalarına tedarik sağlayacak potansiyel yeni anlaşmalarda Rus metalini kabul etmeyeceğini açıkladı.