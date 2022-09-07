Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında kriz çıktı! Mehmet Dinçerler yüzüğünü çıkardı

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda gizlice evlenmişti.

İzmir’de verdiği konserde gözyaşlarına boğulan Hadise’nin evliliği ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise’nin sahnede gözyaşlarına boğulması da iddiaları alevlendirdi.

Mehmet Dinçerler'in Instagram'da yaptığı son paylaşımda alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Birçok takipçisinden Dinçerler'e "Yüzük nerede?", "Yüzüğün neden yok?", "Alyansın ve Hadise nerede?", "Hadise neden yok?" gibi yorumlar geldi.

