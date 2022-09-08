Hadise ve Mehmet Dinçerler yüzükleri çıkarmıştı! Krizin nedeni belli oldu 

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda gizlice dünyaevine girmişti.

İzmir’de verdiği konserde gözyaşlarına boğulan ve evlilik yüzüğünü takmayan Hadise’nin evliliği ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı.

Mehmet Dinçerler de dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

ARAYA KAYINVALİDESİ GİRDİ

İkili arasındaki krizin nedeni de belli oldu. İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler’in çocuk istemesine rağmen Hadise’nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması.

Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında.