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Hadise'nin anne ve babası 24 yıl sonra ikinci kez boşandı

Belçika'da 24 yıl önce boşanan Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz kararın Türkiye'de de geçerli olması için mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme, boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:23
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Hadise'ye bir şok daha! Anne ve babası ikinci kez boşandı

Hadise'nin anne ve babası 24 yıl sonra ikinci kez boşandı
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Şarkıcı Hadise, iki ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirmişti. Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Günaydın’da yer alan habere göre; 24 yıl önce Belçika'da boşanan çift, kararın Türkiye'de geçerli olması için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.

Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı. Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.
 

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