Hadise'nin anne ve babası 24 yıl sonra ikinci kez boşandı

Şarkıcı Hadise, iki ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirmişti. Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Günaydın’da yer alan habere göre; 24 yıl önce Belçika'da boşanan çift, kararın Türkiye'de geçerli olması için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı.
Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı. Mahkeme, ikilinin boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.
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