Hadise Galatasaray İstanbulspor maçında paylaştı. Çocuklu fotoğraf gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i ailesi ve arkadaşı Hadise, İstanbulspor maçında yalnız bırakmadı.
Mertens'in eşi Katherine Kerkhofs ve Hadise, maçı locadan izledi.
Mertens'e destek için Galatasaray-İstanbulspor maçına gelen Hadise, locadan kare paylaştı.
Hadise, Dries Mertens'in bebeğiyle kare paylaşıp arkadaşı Katherine Kerkhofs'u etiketledi.
Ünlü şarkıcının Instagram paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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