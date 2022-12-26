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Hadise Galatasaray İstanbulspor maçında paylaştı. Çocuklu fotoğraf gündem oldu

Hadise, Galatasaray taraftarının kalbini paylaştığı fotoğrafla fethetti. Ünlü şarkıcının İstanbulspor maçında tribündeki pozu sosyal medyayı salladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:20
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Hadise'nin Galatasaray maçında paylaştığı fotoğraf ortalığı yıktı

Hadise Galatasaray İstanbulspor maçında paylaştı. Çocuklu fotoğraf gündem oldu
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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i ailesi ve arkadaşı Hadise, İstanbulspor maçında yalnız bırakmadı.

Mertens'in eşi Katherine Kerkhofs ve Hadise, maçı locadan izledi.

Mertens'e destek için Galatasaray-İstanbulspor maçına gelen Hadise, locadan kare paylaştı.

Hadise, Dries Mertens'in bebeğiyle kare paylaşıp arkadaşı Katherine Kerkhofs'u etiketledi.

Ünlü şarkıcının Instagram paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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