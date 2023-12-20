Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın röportajının perde arkası ortaya çıktı. Taylan Büyükşahin açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada İstanbul’da ev kiralarının Manhattan’dan yüksek olduğuna dikkat çekti. Erkan İstanbul’da ev bulmadığı için annesinin yanına taşındığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın sözleri büyük tartışmalara neden oldu.

Erkan’ın büyük tartışmalara neden olan röportajının perde arkası ortaya çıktı. TC Lira Genel Yayın Yönetmeni Taylan Büyükşahin köşe yazısında Erkan’ın söz konusu röportajı nasıl verdiğini yazdı.

Büyükşahin, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın babasının Merkez Bankası Özel Kalem Müdürü ile birlikte bir PR çalışması düşündüklerini belirterek, Merkez Bankası ile çalışan PR ajansının desteği ile röportajın ayarlandığını söyledi.

Taylan Büyükşahin’in “Hafize Gaye Erkan mülakatının perde arkası” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Edindiğim bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay bu mülakattan rahatsız olduklarını doğrudan Hafize Gaye Erkan’a bildirmişler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Macaristan dönüşü bu konuya değinecekti. Hatta uçaktaki gazetecilerin onaylı sorularında dahi bu vardı. Ancak Erdoğan konuşmak istemedi ve konu gündeme getirilmedi.

Peki, bu süreç nasıl planlandı?

Gaye Hanım’ın babası Erol Bey sürekli TCMB binasında.

Kızına çok düşkün olduğu biliniyor. Eğitim ve iş hayatında çoğu zaman Gaye Hanım’ın yanında oldu.

Bankacılık sektöründe de bu konu bir süre konuşuluyor. Erol Bey’in TCMB binasındaki hareketleri, personel ile ilişkileri vs.

Ayrıca şu anlaşılıyor, Erol Bey’in medya ve halkla ilişkiler (PR) işlerine de merakı varmış.

TCMB Özel Kalem Müdürü ile ne yapılabilir düşünmüşler. Ak Parti’nin seçim çalışmalarını yapan PR ajansı, aynı zamanda TCMB’ye de hizmet veriyor. Ondan da destek alınıp bu mülakat işi ayarlanmış.”

(Yazının linki: https://www.tclira.com/hafize-gaye-erkan-mulakatinin-perde-arkasi/ )