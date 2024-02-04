Hafize Gaye Erkan’ı görevden kim aldı? Ankara kulislerinden flaş bilgiler geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevinden alındığı duyuruldu. Erkan’ın yerine ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan getirildi.

Erkan’ın istifası konuşulmaya devam ederken Ankara kulislerinden flaş bilgiler geldi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erkan’ın istifasını kimin istediğini yazdı. Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e AKP’li kurmayların Erkan ile ilgili ““Sorunu birlikte çözün ve yola devam edin. Aksi durumda onun başarısızlığı hepinize fatura edilmeye çalışılır” şeklinde telkinde bulunduğunu yazdı. Babacan, Erkan’ın değişken ruh halinin sorunu beslediğini sözlerine ekledi.

Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Gelişmelere dönersek, Hafize Gaye Erkan’ın babasının baskın karakteri ve Merkez Bankası’ndaki müdahalelerinin doğru olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu. Bu konunun siyasi bir krize dönüşme potansiyelini önlemek için aileden herhangi birinin Merkez Bankası’na uğramayacağı, bu kararın da hemen uygulamaya sokulduğu aktarıldı.

ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI AMA

Bu aşamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erkan’a sahip çıkan açıklaması şaşkınlık yaratırken, konunun bir şekilde kapatılacağı ve üstünün örtüleceği şeklinde yorumlandı. Özellikle seçimler öncesinde krizin haber yapılmasına da hızlı bir şekilde son verildi. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Erkan’la ilgili rahatsızlığının devam ettiği iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı.

ŞİMŞEK’E TELKİN İDDİASI

Parti kurmaylarının Şimşek’e “Sorunu birlikte çözün ve yola devam edin. Aksi durumda onun başarısızlığı hepinize fatura edilmeye çalışılır. Krizi geride bırakın’ telkini yaptığı iddia edildi. Ancak yönetim anlayışı farklılığı nedeniyle Şimşek ile Erkan’ın ilişkisi eskisi gibi olmadı. Erkan’ın değişken ruh halinin de sorunu beslediği belirtiliyor. Şimşek’in yaşananlarla ilgili rahatsızlığının sürdüğü, ikilinin çalışmakta zorlandığı noktada da değişikliği gündeme getirdiği öne sürüldü.

ANLAMLI AÇIKLAMA

Yasalara uyulması ve teamüllere dikkat edilmesi konusunda dikkatli davranan Şimşek’in Merkez Bankası Başkanının istifasından sonra yaptığı açıklamadaki iki vurgu dikkatlerden kaçmadı. Birincisi, ‘aldığı karar tamamen şahsidir…’ ikincisi ise ‘önerim doğrultusunda yeni atanacak başkan…’ ifadeleri. Bu iki ifade, ‘Maalesef kendisi mevcut şartlara uyamadı, yeni başkanı ben belirledim. Dolayısıyla ekonomik politikalarda bir değişiklik olmayacak’ şeklinde yorumlandı.”