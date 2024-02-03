Merkez Bankası yeni başkanının alacağı karar belli oldu. Yatırım yapacaklar dikkat

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'a ve para politikasındaki olası adımlarına ilişkin bir haber yaptı.

Beril Akman ve Kerim Karakaya’nın imzalarıyla hazırlanan "TCMB Başkanı Fed ve Amazon'da çalışmıştı" başlıklı haberde, konuya yakın kaynaklardan edinilen değerlendirmelere yer verildi.

KARAHAN DAHA SIKI PARA POLİTİKASI UYGULANMASINI SAVUNUYOR

Değerlendirmelerden biri ise, Karahan'ın 2023 yılı Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği esnasında daha sıkı para politikası uygulanmasını savunduğu yönünde oldu.

Konuya dair doğrudan bilgi sahibi bir kaynaktan edinilen bilgiye göre ise Karahan’ın başkanlığı döneminde faiz indirimlerinin en azından bu yıl sonuna kadar ertelenmesinin beklenebileceği yönünde oldu. Erkan'ın görevden alınması öncesinde bazı analistler üçüncü çeyrekte faiz indirimlerinin başlamasını beklediklerini açıklamıştı.

"MERKEZ BANKASI KARAHAN DÖNEMİNDE DAHA SAKİN OLUR"

Türkiye'de son zamanlarda TCMB Başkanları'nın görev sürelerinin kısa kaldığını fakat Erkan'ın görevinin sekiz ayda sona ermesinin yatırımcılar açısından diğer örneklerden farklı değerlendirildiği ve Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimi tercihi doğrultusunda gerçekleşmediğine işaret edildiği bildirilen haberde, ABD'nin önde gelen iki bankası JPMorgan ve Morgan Stanley'in Karahan döneminde TCMB'nin daha sakin olmasını bekledikleri belirtildi.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük imzalı raporda, Erkan'ın görevden ayrılışının 2019'daki ve 2021'deki başkan değişimlerinden farklı olduğunun, bu defa politika değişikliği sinyali taşımadığının belirtildiği aktarılan haberde Türk yetkililerin de Karahan'ın başkan olarak atanmasının ordoks politikalara dönüşü güçlendireceğini vurguladıkları belirtildi.