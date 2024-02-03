Merkez Bankası yeni başkanının alacağı karar belli oldu. Yatırım yapacaklar dikkat

Kaynak: Bloomberg
Merkez Bankası yeni başkanının alacağı karar belli oldu. Yatırım yapacaklar dikkat
Bloomberg'e konuşan bazı kaynaklar, Fatih Karahan döneminde Merkez Bankası'nın daha sıkı politika uygulayacağını ve faiz indiriminin en az yıl sonuna kadar ertelenebileceğini söyledi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'a ve para politikasındaki olası adımlarına ilişkin bir haber yaptı.

Beril Akman ve Kerim Karakaya’nın imzalarıyla hazırlanan "TCMB Başkanı Fed ve Amazon'da çalışmıştı" başlıklı haberde, konuya yakın kaynaklardan edinilen değerlendirmelere yer verildi.

fatih-karahan1.jpg

KARAHAN DAHA SIKI PARA POLİTİKASI UYGULANMASINI SAVUNUYOR

Değerlendirmelerden biri ise, Karahan'ın 2023 yılı Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği esnasında daha sıkı para politikası uygulanmasını savunduğu yönünde oldu.

Konuya dair doğrudan bilgi sahibi bir kaynaktan edinilen bilgiye göre ise Karahan’ın başkanlığı döneminde faiz indirimlerinin en azından bu yıl sonuna kadar ertelenmesinin beklenebileceği yönünde oldu. Erkan'ın görevden alınması öncesinde bazı analistler üçüncü çeyrekte faiz indirimlerinin başlamasını beklediklerini açıklamıştı.

fatih-karahan2.jpg

"MERKEZ BANKASI KARAHAN DÖNEMİNDE DAHA SAKİN OLUR"

Türkiye'de son zamanlarda TCMB Başkanları'nın görev sürelerinin kısa kaldığını fakat Erkan'ın görevinin sekiz ayda sona ermesinin yatırımcılar açısından diğer örneklerden farklı değerlendirildiği ve Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimi tercihi doğrultusunda gerçekleşmediğine işaret edildiği bildirilen haberde, ABD'nin önde gelen iki bankası JPMorgan ve Morgan Stanley'in Karahan döneminde TCMB'nin daha sakin olmasını bekledikleri belirtildi.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük imzalı raporda, Erkan'ın görevden ayrılışının 2019'daki ve 2021'deki başkan değişimlerinden farklı olduğunun, bu defa politika değişikliği sinyali taşımadığının belirtildiği aktarılan haberde Türk yetkililerin de Karahan'ın başkan olarak atanmasının ordoks politikalara dönüşü güçlendireceğini vurguladıkları belirtildi.

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'ndaki değişikliğe flaş yorum. "Borsacılar özellikle okusun" diyerek açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?
Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?
Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?
Merkez Bankası’nın yeni başkanı ABD eski Büyükelçisinin yeğeni çıktı
Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim...
Son dakika... Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı belli oldu. Saray birini istiyor Mehmet Şimşek birini
Son Haberler
Karikatürlerin şahı geldi. Emre Ulaş'tan hayran bırakacak çizim Karikatür
Karikatürlerin şahı geldi. Emre Ulaş'tan hayran bırakacak çizim
Fenerbahçe'nin Antalya'daki gizli kahramanını Fatih Saboviç ortaya çıkardı Spor
Fenerbahçe'nin Antalya'daki gizli kahramanını Fatih Saboviç ortaya çıkardı
Gaziantep FK Kayserispor maçındaki ilginç detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Gaziantep FK Kayserispor maçındaki ilginç detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Şeyma Subaşı pozları ile yine sosyal medyayı salladı Magazin
Şeyma Subaşı pozları ile yine sosyal medyayı salladı
Bakan Uraloğlu, Cibuti'ye gidiyor Gündem
Bakan Uraloğlu, Cibuti'ye gidiyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü Gündem
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü