En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?

Editör: Ali Öncü

Yazın gelmesiyle birlikte insanlar havuza ve denizlere akın etti. Deniz ve havuzlarda güzel görünmek için kilo vermenin yöntemleri merak konusu oldu. Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler ise diğer merak konusu olanlar arasında yer aldı. İşte detaylar…

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE NASIL KİLO VERİLİR?

Fazla kiloları olan bireylerde kilo verme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanması gerekliliği vurgulandı.

Fazla kiloların kas kaybına yol açmadan, yağdan verilmesi, süreç boyunca metabolizma hızındaki yavaşlamanın minimuma indirilmesi ve vitamin, mineral eksikliklerinin önlenmesi için sağlıklı kilo vermeye özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunu sağlamanın en iyi yolu bir diyetisyene danışmak ve kişiye özgü bir diyet listesi alarak zayıflama sürecine başlamanın öneminin altı çizildi.

5-10 kilonun altında fazlası bulunan, hafif şişman kategorisine giren bireylerin ise dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek, yemek porsiyonlarını küçültmek, evde egzersizler yapmak gibi davranışlarla kilo vermeleri mümkündür. Kilo vermeye karar verirken bireyler öncelikli olarak kendi ideal kilolarını bulmalı ve bunu hedef olarak belirlemenin gerekliliği vurgulandı.

Aşırı zayıflık da tıpkı şişmanlık gibi sağlıksız bir durum olduğundan ideal kilonun doğru olarak belirlenmesi oldukça önemlidir. Ardından beslenmeye ilişkin düzeltilmesi gereken sorunlar ve alınması gereken önlemler belirlenebilir. Beslenme planı içerisinde süt ve ürünleri, kırmızı ve beyaz et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllar ve yağlar dengeli olarak bulunmalı, herhangi bir besin grubunun tüketiminden kaçınarak farklı bir besin grubuna ağırlık vermekten kaçınılmalıdır. Bununla birlikte metabolizma hızının yavaşlamasını önlemek adına aç kalmamalı, az az ve sık sık beslenme modeli temel alınarak günde 3 ana öğüne ek, 3 ara öğün yapılmalıdır. Yüksek hacimli ve kalori içeriği düşük olan sağlıklı besinler, ayrıca kan şekerini dengeli tutan tam tahıllar tercih edilerek öğün sonrası tokluk hissinin uzun süreli olması sağlanmalıdır.

EN HIZLI KİLO VERME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Düşük kalorili diyetler

-Sıkı egzersiz programları

-Takviyeler

-Detokslar

-Aralıklı oruç gibi diyetler

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

-Diyetinizde proteine bolca yer verin.

-Spor ve antrenmanlarınızdan önce ve sonra kahve tüketebilirsiniz.

-Karbonhidrat alımınızı sıfırlamayın ancak miktarını azaltabilirsiniz.

-Hiçbir gıdayı kendinize yasaklamayın.

-Kendinizi aç bırakmayın, porsiyonlarınızı azaltıp sayıca artırabilirsiniz.

- Tamamen yağsız beslenmek doğru değildir.

-Geç saatlerde yemek yemeyin ya da uyku saatinizden kısa bir süre önce yemek tüketmeyin.

-Uyku saatinizden en az 2-3 saat önce son öğününüzü yemiş olun.

-Meyve ve kuruyemişlerden alabileceğiniz sağlıklı yağ alternatiflerine yönelin.

-Daha çok spor yaparak kalori yakımınızı artırabilirsiniz.

-Sadece kardiyo değil aynı zamanda ağırlık ve direnç antrenmanları yapın.

-Beslenme düzeninizde yeşil yapraklı sebzelere bolca yer verin.

-İhtiyaçlarınıza göre günde en az 2-3 litre su için.

-Uyku düzeninizi oluşturun ve en az 8 saat uyuyun.