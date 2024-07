Haftanın öne çıkanları

Haftanın magazin olayı: Belki de bu hafta yılın magazin olayını yaşadık. 15 yıldır küs olan İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, sürpriz bir şekilde barıştı. İkili, bir araya gelerek sohbet etti, çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak aralarındaki küslüğün sona erdiğini duyurdular. Tabi, Tilbe ve Tatlıses’in buluşmasında iletişimci Özgür Aras’ın da emeğinin olduğunu söylemeden geçmemek lazım.

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, 2009 yılında ‘İbo Show’ programında kavga etmişti. Tatlıses’in Tilbe için söyledikleri hem o dönemde hem de ilerleyen zamanlarda gündem olmuştu. O olay sonrasında ikili birbirlerine küsmüştü.

*****

Haftanın filmi: Kadrosunda Cemalettin Çekmece, Gazi Şeker, Özgür Yelaldı gibi isimlerin bulunduğu Toprak Film imzalı ‘Cam Kavanoz’, 19 Temmuz’da vizyona girdi.

Sinan Uzun’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı dram türündeki film, mezarlıkta su taşıyıp çiçek satarak para kazanan 4 çocuk ile mezarlıkta yaşayan Ramazan’ın hikâyesini anlatıyor.

*****

Haftanın şarkısı: Cem Belevi, yeni şarkısı ‘Sesini Duymam Lazım’ı BLV & Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Cem Belevi’ye ait şarkının aranjesini Esad Fidan yaptı.

Mustafa Özen’in yönetmenliğinde şarkıya Urla’da bir de klip çekilmiş. Hoş bir yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.

*****

Haftanın kitabı: Gerek yaptığı işlerle gerekse sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen girişimci iş kadını Kadriye Olgar, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle başta gençler olmak üzere herkesin faydalanabileceği ‘Hayatın Şifreleri’ isimli kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Yazar, Destek Yayınları’ndan çıkan kitabında yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlatıyor.

Hayatın her alanında başarılı, mutlu ve keyifli olmak için, umudunuzu hiç kaybetmemek, yaşama sevincinizi her an yükseltmek gerektiğinin vurgulandığı kitabın geliri; TOÇEV, TAMEV ve BEDES dernekleri aracılığı ile kız çocukları yararına bağışlanacak.