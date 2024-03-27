İmamoğlu’ndan 31 Mart çağrısı. ‘Herkesi, adaletin ve vicdanın, zaferi için harekete geçmeye çağırıyorum’

Kaynak: ANKA
İmamoğlu’ndan 31 Mart çağrısı. ‘Herkesi, adaletin ve vicdanın, zaferi için harekete geçmeye çağırıyorum’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Özgür İstanbul” ve “Yaratıcı İstanbul” başlıkları altında yerel seçime dair projelerini tanıttığı projede konuşan İmamoğlu, İstanbul’da oy kullanacak olan seçmene adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10×10=100 Büyük Proje” toplantılarının son iki oturumunda, “Özgür İstanbul için tam yol ileri” ve “Yaratıcı İstanbul için tam yol ileri” projelerini tanıttı.

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Bu dönem attıkları demokrasi tohumlarının yeşereceğini belirten İmamoğlu, “Yeni dönemde İstanbul'da öyle güçlü bir demokrasi modeli işleyecek ki, göreceksiniz, söz veriyorum, dünyaya örnek olacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Bu anlayışla, göreceksiniz ekonomimiz de iyileşecek. Yaratıcılık artacak. Üretim artacak. Gençlerimiz el kapılarında iş aramayacak. “Karşımızda tek renk ve tek sesten ibaret bir şehir haline getirmek isteyen zihniyete karşı; demokrasi isteyen, daha fazla hak ve özgürlük talep eden herkes, bu zihniyete karşı bir olmak ve birlikte olmak ve kendi hak ve hukukunu korumak zorunda olduğun bilincine varacaktır. Bu zorunluluğu gören milyonlarca vatandaşımız, siyasi partilerin ittifakların çerçevesini aşan, partiler ötesi muazzam bir bütünleşmeyi sandıkta gerçekleştirme kararlılığını göstereceğine adım kadar inanıyorum.”

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"BU ADALETE SUSAMIŞ MLYONLARIN KURFUĞU İTTİFAKTIR"

“Bu, demokrasi ve adalete susamış milyonların kurduğu ve bir araya geldiği güçlü bir vicdan ittifakıdır. Bu, hak ve özgürlüklerine, insan onuruna sahip çıkan, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun, yaşam biçimi, giyimi, kuşamı ne olursa olsun, milyonlarca insanın, 16 milyon insanımızın, İstanbullunun kurduğu bir haysiyet ittifakıdır. 31 Mart'ta kazanacak olan tam da bu ittifaktır. Herkesi, adaletin ve vicdanın, dürüstlüğün ve haysiyetin zaferi için harekete geçmeye çağırıyorum. 31 Mart gününü görev alarak, sorumluluk üstlenerek geçirmeye davet ediyorum. Çocuklarımızın geleceği için, adil, demokratik, lider ve yaratıcı bir İstanbul'u birlikte inşa etmek için, hep birlikte, koşa koşa, coşa coşa tam yol ileri diyorum.”

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