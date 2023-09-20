Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Montella geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.''

Eylül 2019'da Milli Takım'ın başına geçen Stefan Kuntz, 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

VINCENZO MONTELLA GELİYOR

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

Montella'nın uçakta olduğu ve birkaç saat içinde İstanbul'da ineceği öğrenildi.

İtalyan medyasında çıkan habere göre TFF'nin Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Federasyon'un, önce EURO 2024'e sonra da 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediği 3 yıllık bir projeyle Montella'yı ikna ettiği öne sürüldü.

3 YARDIMCISIYLA GELİYOR

İtalyan teknik adamın, Adana Demirspor'da birlikte çalıştığı ve Türkiye'yi tanıyan 3 yardımcısını da yanında getireceği ifade edildi.

Montella, Adana ekibinde Daniele Russo (Baş yardımcı antrenör), Massimo Crivellero (Maç analisti) ve Polino Pierpaulo (Atletik performans antrenörü) ile beraber çalışmıştı.