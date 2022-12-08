﻿Hakaret, yumruk, küfür, iftira, saldırı, kumpas

Kaybedeceklerini anlayınca çıldırdılar…

Gazetecilere, siyasilere, aydınlara ve millete; tekme, yumruk, hakaret, küfür, iftira, tehdit yağdırarak kumpas kurarak saldırıyorlar…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı, kahraman (!) ilan edip beraat ettirdiler.

Ve mecliste haklı eleştirilere ve haklı sorunlara yanıtı yumruklarla vermeye başladılar.

Milletin seçtiği milletvekilleri siyasi rakiplerine tekme, yumruk saldırıyorlar.

Sorular yanıtsız kalıyor ki gerçek amaçları tam da budur.

Yolsuzlukların, Yasakların, Yoksullukların hesabı sorulmasın diye;

- Saldırıyorlar…

Bir araya gelen 5-10 kişiye tahammül edemeyip milleti susturmak, için kahraman polislerimizi;

- Saldırtıyorlar…

Enflasyon ve hayat pahalılığının hesabını soran milletvekillerine;

- Saldırıyorlar…

Bütçe açığının hesabı sorulmasın diyerek;

- Saldırıyorlar…

Rekor faiz ile fakirden alıp zengine verdikleri paraların hesabı sorulmasın diye,

- Saldırıyorlar…

Bilim insanların oluşturduğu ENAG gerçek enflasyonu açıklayınca;

- Saldırıyorlar…

Uyuşturucu baronları ile ilişkilerini fotoğraflarla kanıtlayan milletvekillerine;

- Saldırtıyorlar…

Dünyanın en ünlü ekonomistleri ile görüş alışverişi yapılmasına tahammül edemeyip;

- Saldırıyorlar…

Saraylarda şatafat içinde binlerce koruma ile yaşadıkları gündeme getirilince;

- Saldırtıyorlar…

Anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan 3. Kez cumhurbaşkanı adayı olamaz denilince;

- Saldırıyorlar…

Hukuki değil, siyasi kararlarla insanların cezaevinde esir tutulduğu eleştirilince;

- Saldırıyorlar…

Sığınmacılara ev, iş, vatandaşlık verilmesi eleştirilince;

- Saldırıyorlar…

Atatürk düşmanlarına karşı tavır alan aydınlara;

- Saldırıyorlar…

Özgür medyaya;

- Saldırıyorlar…

Sivil Toplu Kuruluşlarına;

- Saldırıyorlar…

Zararına satış yapmaya direnen zincir marketlere;

- Saldırıyorlar…

Haklarını savunan zincir marketlerin dernek yöneticilerine;

- Saldırıyorlar…

Bir dönem, birbirlerine ağır hakaretler yapmalarını hatırlatırsanız;

- Saldırıyorlar…

Cemaat ve Tarikatlarla mücadele eden kahraman generallere;

- Saldırıyorlar…

Fikirlerini özgürce açıklayanlara;

- Saldırıyorlar…

Özgür Radyo, televizyon, yazılı ve elektronik medyaya;

- Saldırıyorlar…

Tekme, yumruk, hakaret, küfür, iftira, tehdit yağdırarak kumpas, ekonomik reklam ambargosu ve baskı yaparak saldırıyorlar…

Bu ahval ve şerait içinde AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e taammüden saldırdı, yumrukladı…

Hüseyin Örs ki Meclisin en sakin, en

Örs yoğun bakıma kaldırıldı ki saldırgan açıkladı;

- "Zaman zaman Genel Kurul'da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar…"

Vay anasına…

Özür dilemenin önemli bir erdem olduğundan bile haberi yok…

İYİ Parti lideri Meral Akşener Örs'ü ziyaret ettikten sonra şu açıklamayı yaptı.

- "Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti. Örs Ailesi, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve doktorlar ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın hastaneye giderek Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileklerini iletmesi de olumludur.

Değerli okurlarım,

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanına soruyorum;

- Akşener'i "Geçmiş olsun, meclis grubum adına özür diliyorum" demek için neden aramadın Erdoğan?

Saldırıları tasvip mi ediyorsun Erdoğan?

Yüz karası bu tablonun sorumlusu 20 yıllık AKP iktidarıdır.

Kavgacı siyaset, hakaret dolu üslup, toplumu germe ve bölme Erdoğan'ın siyasi tavrıdır.

Bu tavır sokakta da mecliste de yumruklu, hakaretli saldırılara dönüşmektedir.

Toplumu kutuplaştırmanın mimarı da Erdoğan'dır.

Bakanları da milletvekilleri de bu siyasetin tetikçileridir…

Demokratik haklar ülkede aranamaz hale getirilmiştir.

Yandaş medya toz pembe bir Türkiye var gibi yayın yapmakta, gerçekler milletten saklanmaktadır.

Büyük Türk milleti bu saldırıların hesabını 2023 seçimlerinde saldırtanlardan soracaktır…

6 lidere de gazetecilere de aydınlara da millete de sesleniyorum;

- Aman dikkat…

Tahriklere, saldırılara karşılık sakın vermeyin.

Çünkü oyun büyük…

İstiyorlar ki;

- Kavga sokaklara taşsın,

- Olaylar çıksın,

- Provokatörleri tahrik için devreye sokalım,

- Eylemleri teröre dönüştürelim,

- Milleti korkutalım,

- Oylarını alalım…

AKP'nin Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Kozmik Oda kumpaslarını unutmadık, unutmayacağız…

Masum Gezi Parkı direnişini ne hale getirdiklerini hatırlayalım…

- Siyasi kumpaslara düşmeyelim…