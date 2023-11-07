Hakem atamalarını kulüpler yapacak. TFF Başkanı canlı yayında açıkladı

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek adına yoğun mesai içerisindeyiz.

Lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca, bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçları taşıma riskini görünce, şeffaf ve sorumlu iletişim anlayışımızla 15 günde bir sizlerle buluşacağız.

Türk futbolunun marka değerini artırmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Türk futbolunun değerini aşağıya çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmektedir. Bu konuda stratejik bir plan çalışmamız da, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da uygulaması olan ve kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.

“ANKETLERİ PAYLAŞACAĞIZ”

Hakemlerin performanslarını hassasiyetle ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performansları dikkatle değerlendirmeye alınacağından kimsenin şüphesi olmasın. Her hafta 104 hakem ve gözlemciden oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşacağız.

“DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR”

Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Ama madem bugün birlikteyiz, çok kısa başlıklar halinde Türk futbolu için büyük önem arz eden bazı konularda birlikte neler başardığımızı hatırlayalım. Her ne kadar hakem hataları ekseninde kalsak da, dünya bizi farklı boyutlarda konuşuyor. Oysa Türkiye’nin başardıklarını en çok Türkler konuşmalı.

FLAŞ ANLAŞMA

Göreve geldiğimiz futbolda yapısal değişiklikler yapacağız demiştik. Futbol akademileri bunun en canlı örneği. Futbol akademileri ile genç yaştaki antrenörlerimizi eğitiyoruz. Bu evlatlarımızdan dünya yıldızları çıkarmayı hedefliyoruz. Milli takımlarımız için kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak istiyoruz. Bu eğitimleri en iyi verebilmek için dünyada başarısıyla öne çıkan firmayla anlaştık.

Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek.

Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı. EURO2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu."