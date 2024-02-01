Hakemler birbirine girdi. Dernek seçimine kavga gölge düşürdü

Fatih Saboviç
Hakemler birbirine girdi. Dernek seçimine kavga gölge düşürdü
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı.

YENİÇAĞ SPOR ÖZEL

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu şu anda Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Seçim öncesi Divan Başkanlığı oylaması yapılırken, salon içerisinde sözlü atışmalar ve büyük bir tartışma yaşandı.

Ferdi Karadoruk, mevcut yönetim kurulu başkanı ve il gözlemcisi Adil Uçankan, İbrahim Tokmak ve Bülent Sağıroğlu'nun aday olarak mücadele ettiği seçim öncesi katılımcılar Divan Başkanlığı için el kaldırdı.

Divan Başkanlığı sırasında yüzde 90 oranında aday Ferdi Karadoruk lehine el kaldırıldı ancak sayımda problem çıkarıldı. Bunun üzerine yapılan itirazlar, sözlü tartışmalara dönüşünce seçim öncesi kavga çıktı.

İlk kez bu kadar fazla adayın girdiği seçimdeki Divan Başkanlığı tartışması salonda sükunetin sağlanmasıyla yatıştırıldı.

OYLAMA TEKRARLANDI VE İLHAN ERDEM KAZANDI
Şu anda Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki seçimde Divan Başkanlığı oylaması tekrar edildi. Oylamanın yeniden yapılması sonrası Divan Başkanlığı seçimini İlhan Erdem kazandı.

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