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  • Aynı okuldan mezun Türkler zar zor üniversiteye girerken Suriyeliler tıp fakültesini kazandı. Türklerin puanı açıklandı.

Aynı okuldan mezun Türkler zar zor üniversiteye girerken Suriyeliler tıp fakültesini kazandı. Türklerin puanı açıklandı. Suriyelilerin puanları açıklanmadı

Hatay Kırıkhan Kız İmam Hatip Lisesi, üniversite sınavını kazananlar öğrencileri, Türk öğrenciler ve Suriyeli öğrenciler olmak üzere iki listede açıkladı. Yapılan duyuruya göre Türkler, iki yıllık üniversiteleri kazanırken aynı okuldaki Suriyelilerin ise 4 yıllık iyi bölümleri kazanmaları dikkat çekti. Yayınlanan listede Türk öğrencilerin isimlerinin yanında aldıkları puan yazarken Suriyeli öğrencilerin isimlerinin yanında ise herhangi bir puanın yer almaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:19
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:43
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Suriyeliler puanları açıklanmadan tıp fakültesine girdi. Aynı okuldan mezun Türkler ise zar zor üniversiteye girdi

Aynı okuldan mezun Türkler zar zor üniversiteye girerken Suriyeliler tıp fakültesini kazandı. Türklerin puanı açıklandı. Suriyelilerin puanları açıklanmadı
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Türk nüfusun azınlık hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Hatay’da bir imam hatip lisesi, üniversiteyi kazanan öğrencilerini duyurdu, Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, yapılan duyuruda dikkat çeken detayları Twitter hesabından paylaştı.

TÜRKLER İKİ YILLIĞA, SURİYELİLER TIP'A

Faraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan Kız İmam Hatip Lisesi, üniversite sınavını kazananları iki listede duyurmuş. 12 Türk öğrenciden çoğu iki yıllık okullara yerleşmiş. 22 Suriyeli ise tıp ve diş hekimliğinin de aralarında bulunduğu fakültelere girmiş.” notunu düştü ve “Suriyeliler çok mu zeki yoksa özel eğitim mi alıyorlar?” sorusunu yöneltti.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN PUANLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Aynı okula giden öğrenciler arasında yer alan uçurum, sosyal medyada da gündem oldu. Olayın en dikkat çekici kısmı ise Türk öğrencilerin isimlerinin yanında YKS'den aldıkları puan yazarken Suriyeli öğrencilerde herhangi bir puan yazmaması oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kullanıcılar, "Suriyeliler kontenjanla mı üniversiteye giriş yapıyor?" sorusunu yöneltti.

İşte o görseller:

yenicaggazetesi.com.tr

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EYT
29.08.2022 15:34
Z kuşağı uyanık olun bunlar sizlerin hakkını yiyorlar türk gençliği dersane okul çalışıyor bu suriyeliler hazıra konuyorlar en güzel cevabı siz verin bunlara  
 
Asi
29.08.2022 15:32
Akp yakında Türkleri suriyelilere hizmetçi edecek  
 
Hasan emmi
29.08.2022 14:56
2023 ten sonra tıp okumaya suriyeden devam ederler.  
 
TÜM YORUMLAR (40)
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