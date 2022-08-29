Aynı okuldan mezun Türkler zar zor üniversiteye girerken Suriyeliler tıp fakültesini kazandı. Türklerin puanı açıklandı. Suriyelilerin puanları açıklanmadı

Türk nüfusun azınlık hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Hatay’da bir imam hatip lisesi, üniversiteyi kazanan öğrencilerini duyurdu, Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, yapılan duyuruda dikkat çeken detayları Twitter hesabından paylaştı.

TÜRKLER İKİ YILLIĞA, SURİYELİLER TIP'A

Faraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan Kız İmam Hatip Lisesi, üniversite sınavını kazananları iki listede duyurmuş. 12 Türk öğrenciden çoğu iki yıllık okullara yerleşmiş. 22 Suriyeli ise tıp ve diş hekimliğinin de aralarında bulunduğu fakültelere girmiş.” notunu düştü ve “Suriyeliler çok mu zeki yoksa özel eğitim mi alıyorlar?” sorusunu yöneltti.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN PUANLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Aynı okula giden öğrenciler arasında yer alan uçurum, sosyal medyada da gündem oldu. Olayın en dikkat çekici kısmı ise Türk öğrencilerin isimlerinin yanında YKS'den aldıkları puan yazarken Suriyeli öğrencilerde herhangi bir puan yazmaması oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kullanıcılar, "Suriyeliler kontenjanla mı üniversiteye giriş yapıyor?" sorusunu yöneltti.

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