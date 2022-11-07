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Kahreden yangın! 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül olurken, 50 ton saman da dumandan zarar gördüğü için kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:41
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Hakkari'de 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül oldu

Kahreden yangın! 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül oldu
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İHA'nın haberine göre; Yangın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Altınsu köyüne bağlı Dereboyu mezrasında meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Avdi Tekin ile amcası Şefik Tekin'in, hayvanları için aldıkları 7 bin bağ ot ile 13 ton saman, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yanarak kül oldu.


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen Şemdinli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı olayda büyük maddi hasar meydana geldi.


KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Gazetecilik mesleğini bırakarak çiftçiliğe başladığını belirten Avdi Tekin, "Olayın duyulmasıyla hemen yangın yerine geldik. Geldiğimizde 3 ayrı yerde alevler yükseliyordu. Alevler ahırımıza sıçramadan koyunlarımızı kurtardık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın çabalarıyla yangını kontrol altına aldık. Ancak yangın kontrol altına alınana kadar bana ait 4 bin bağ ot ile 7 ton saman yangından kül oldu. 50 ton saman ise dumandan zarar görmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş durumdadır. Amcam Şefik Tekin'e ait ise 3 bin ot bağ ile 6 ton saman yangından kül oldu. Yangının kundaklanma olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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