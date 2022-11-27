﻿Hakkari’de ulaşıma kar engeli! 155 yerleşim birinin yolu kapandı

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.