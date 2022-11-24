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Kerem Ökten hafta sonu sokağa çıkacakları uyarırken pazartesi günü yaşanacak sürprize dikkat çekti

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, hafta sonu dışarı çıkacaklara sıkı giyinin uyarısı yaparken pazartesi günü ise herkesi bir sürprizin beklediğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:30
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Kerem Ökten hafta sonu sokağa çıkacakları uyarırken pazartesi günü için vatandaşların dikkatini çekti

Kerem Ökten hafta sonu sokağa çıkacakları uyarırken pazartesi günü yaşanacak sürprize dikkat çekti
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Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yaşanacak soğukları açıklayarak vatandaşlardan “Kalın giyinmelerini” istedi.

Kerem Ökten Pazartesi günü ise herkesi bir sürprizin beklediğini açıkladı.

Ülkemizde kış yüzünü yavaş yavaş göstermeye başlarken soğuklar da etkisini hissettirmeye başladı.  Özellikle yüksek yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar soğuk havayı çok daha yoğun şekilde hissediyor.

Öyle ki vatandaşlar sobaları ve kombileri yakmaya başladı bile. 

Meteorolojiyle ilgili tahminleri her zaman doğru çıkan Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden dondurucu soğukların kapımıza dayandığını paylaştı.

SICAKLIKLAR 7-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ökten Twitter hesabından  “İstanbul ve Marmara bölgesinde sıcaklıklar Yarın bugüne göre 7-8 derece daha soğuyacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar havalar soğuk. Kalın giyinin. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek. Çarşamba gününden itibaren tekrar düşüş başlıyor...” paylaşımını yaparak Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece daha düşerek 10 derecenin de altına ineceğini belirtti.

HAFTA BAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Ökten, Pazartesi günü itibaren sıcaklıklarda kısmi bir yükselme olacağını belirtmekle birlikte bu yükselişin geçici olacağını ve Çarşamba günüyle birlikte sıcaklıkların yeniden düşeceğini de paylaşımına ekledi.

 

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