Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat

Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Denizli'nin Çardak, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekliyor.

Meteoroloji yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.