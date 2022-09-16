Hakkında 105 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aylık hamile kadın yakalandı

Girdiği evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 31 ayrı suçtan aranan ve hakkında 105 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki Pınar Ura, polis tarafından Zeytinburnu metro istasyonunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ura, ilk olarak Küçükçekmece ve Kartal adliyelerinde ifade verdi. Daha sonra Bakırköy adliyesine sevk edilen Ura, burada hakkında açılan iki ayrı mahkemeye de ifade verdi.

Verdiği ifadelerin ardından her iki mahkemede sanık Ura, hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Ura, hakkında açılan ve yakalama kararı bulunan başka dosyalar için yarın Büyükçekmece ve Silivri adliyelerine sevk edilecek. 105 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 çocuk annesi Ura'nın 5 aylık hamile olduğu gerekçesiyle cezasının erteleneceği iddia edildi.