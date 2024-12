Halep 82 , Şam 82 Asgari ücret 22...

Yabancı kuruluşların fısıltısı değil, Mehmet Şimşek 2 ay önce bütçeyi açıkladığında zaten %25 i anlatmıştık + 5 de CB maaş eşitlemesi ile %30 olur dedik.

Bugün şaşırdığım tek şey milletin Akp nin insanların ekonomik savaşını yok sayan bu karara şaşırması…

Olacak iş değil , resmen AKP iktidarı halktan artık tamamen koptuğunu bu asgari ücret rakamı ile tescillenmiş oldu.

Yapılan zammın satın alma gücü 15 bin lira. 17 bin lira 2024 senesinde uğradığı enflasyon erozyonu ile % 45 zaten satınalma gücü kaybetti. 1 Ocak 2024 te 17 bin liralık asgari ücretin satın alma gücü 12 binlerce düşmüşken , yapılan zam ile 15 bin liraya geldi. Bozdur bozdur harca artık.

Bu iktisat ile değil, bu insanlık konusu olabilecek olan asgari ücretin insanlara kabus gibi bir 2025 yaşatacak.

Ülkeye gelir arttırıcı kaynaklar sağlayamadığı için, 22 yılda 725 milyar dolar cari açık veren AKP hala bu ülkenin menfaatine hareket ettiğini düşünüyorsa, pes… Eğer 600 milyar lira sosyal yardım ile 20 milyon kişiye yapılacak sosyal yardım ile övünülüyorsa, pes…

İşte yıllara göre cari açık tablomuz;

1923-1938 : 84 Milyon $

1939-1949 : -219 Milyon $

1950-1959 : -1.21 Milyar $

1960-1969:-1.76. Milyar $

1970-1979:-10.3 Milyar $

1980-1989 :-10.41 Milyar $

1990-2002 :- 20.3 Milyar $

1923-2002 : - 44,1 Milyar $

2003-2018 :- 580 Milyar $

2019-2023: -226.5 Milyar $

Artık satacak bir şey kalmadı. Bundan dolayı artık son 5 yılda ekonomik anlamda köşeye sıkışan bir AKP izliyoruz.

İlk 11 ayda 1 trilyon 766 milyar açık verdik

2023 senesi 666 milyar açık verdik..

12 aylıkta 1 trilyon 965 milyar açık..

2025 senesinde yapılan bütçede bu rakamlar bir reform veya yenilik ışığında planlanmadığı için katlanarak bu milletin önüne gelecek..

M2 para arzı;

% 40

M3 para arzı;

% 60 yükseliş mevcut..

Katılım bankaları ve para piyasası fonlarını hesaba katmıyorlar .. Bunlar da dahil edildiğinde çok daha yükseleceği aşikar.

22 yıl boyunca topladığı trilyon dolar karşılığında bırakın yeni yerler yeni projeler kazandırmayı eskileri bile elimizde tutamadık, haraç mezat sattık..

Bugün madem 22 yılda bu kadar yoğun bir üretim içine girdik , kalkındık yeni tesisler açtık, Türkiye’nin enflasyon/işsizlik ve dışa bağlı ekonomi yapısı bu kadar kötü durumda? O zaman tahminlerimizden çok daha büyük bir usulsüzlük söz konusu.. Enflasyonun düşeceği inancı olmazsa fiyatlama davranışları bozulur bu dünyanın her yerinde kuraldır.

2024 yılı vergi gelirleri gerçekleşme tahmini 7,6 trilyon olduğu için vergi gelirleri artışı beklentisinin yüzde 46,5 olacağı görülüyor. Bütçede faiz giderlerinin 1 trilyon 950 milyar olması hedefleniyor.2024 senesinde bu rakam 1 trilyon 254 milyar liraydı..

Bize net bir şekilde gösteriyor ki, BİST 100 de ki sanayi şirketlerinin toplam kârı 500 milyar lira olduğundan, sadece faiz ödemeleri bile 2025 senesinin ekonomiye yaratacağı tahribatın habercisi.

Türkiye aldığı borçların faizine Ocak- Eylül 2024 arası 849 milyar lira faiz ödedi..Geçen sene komple 564 milyar liraydı..

Sene sonun kadar 1.2 trilyonu geçecek..

Bütçe dengesi 1,5 trilyon ilk ocak-Eylül ayı da geçen senenin tamamında 635 milyar liraydı..

AKP iktidarının bu saatten sonra, insanlara yerli ve milli olduğunu ispat etmesi gerçekten çok zor. Suriye’de yaptığı politikayla, iç Siyaseti dizayn etmeye çalışması ekonomik anlamda ne kadar darboğaz’da olduğunun en önemli göstergesidir. Asgari ücreti senede bir defa arttırarak Vatandaşı açlığa sefalete mahkum eden iktidarın yukarıdadaki karnesini sizlerle paylaştık.

Her ne kadar yaptığımız her programı, her yazıyı iyi dileklerle güzel bir gelecek dileğiyle, temennisiyle sonlandırsak da milletin 2025 senesinde yaşayacağı ekonomik darboğaz görmemek için kalp gözünün kapalı olması gerekir.

22 yılda 1.4 trilyon $ dış ticaret açığa vereceksin, 62 milyar dolarlık özelleştirme yapacaksın, 3 trilyon $ vergi toplayacaksın, Merkez Bankası kassan Londra Tefecilerin yüksek faiz karşılığında getireceği paraya kalacak. AKP iktidarı ekonomik anlamda kontrolü kaybetmiştir, sadece para politikasıyla enflasyon düşmeyeceği aşikardır. Dar geleli vatandaşın boğazına daha fazla çökmek yerine, bu ülkeden verilen ihalelerle 100 milyarlarca dolar para kazanan insanları vergi bağlamında hedef seçmek yapılması gereken tek harekettir.