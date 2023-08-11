Ümit Özdağ'dan, Konakçı'ya "Hak ettiği İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak" tepkisi

Halil Konakçı, ‘’Hatay Fransa’da kalsaydı’’ derken bölgeyi Arap ve Kürt yurdu ilan etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır” diyen Halil Konakçı’ya, “BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor” diyerek tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan, Konakçı'ya "Hak ettiği İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak" tepkisi

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Halil Konakçı, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

"FRANSIZ'IN YAPMADIĞI ZULMÜ BU TOPRAKLARDA YAPTILAR"

Konakçı tepki çeken konuşmasında;

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi.

Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar.

1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİ İSTİKLAL MAHKEMESİ’NDE YARGILANMAK"

Konakçı’nın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan ise sert tepki geldi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor.

Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz. Meryem ile evlenecek diyen adamı (lafın geliişi) 5 polis memuru koruyor. Oysa hak ettiği İstiklal Mahkemesinde yargılanmak.”

"EZANA YAPILAN ZULMÜ ANLATTIĞIM SÖZLERİ..."

Özdağ'ın sosyal medya paylaşımının ardından kendiside Twitter'dan yanıt veren Konakçı, "Bana bak ülkücülükten atılmış japon @umitozdag bu ülkede milliyetçilik yapacak en son kişi bile değilsin.

Ezana yapılan zulmü anlattığım sözleri kırpıp beni hedef göstermen ancak etrafındaki üç buçuk kişiyi etkiler. Benim Vatan ve ecdat sevgimi ölçmeye senin çapın yetmez." dedi.

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