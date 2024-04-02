Fenerbahçe Stadı'nda tarih yazılıyor. Gazeteci Konanç kongreden bildirdi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ilişkin alınacak kararlara yönelik Ülker Stadı'nda olağanüstü genel kurul düzenliyor.

Saat 17.00'deki toplantıya saatler kala kulüp üyeleri Şükrü Saracoğlu'na akın ettiler.

Kongreyi takip eden gazeteci Ahmet Konanç sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Konanç şu sözlerle kongre öncesindeki havayı özetledi:

Fenerbahçe Kulübü oruç tutan üyeleri için herkesi kapıda zengin iftar menüsü ile karşılıyor. Kürsü maraton tribünü önüne kuruldu ki kale arkaları da görsün. Burada tarih yazılıyor.