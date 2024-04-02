Fenerbahçe Stadı'nda tarih yazılıyor. Gazeteci Konanç kongreden bildirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Stadı'nda tarih yazılıyor. Gazeteci Konanç kongreden bildirdi
Tarihi toplantı öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gazeteci Ahmet Konaç'tan çarpıcı bir tespit geldi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ilişkin alınacak kararlara yönelik Ülker Stadı'nda olağanüstü genel kurul düzenliyor.

Saat 17.00'deki toplantıya saatler kala kulüp üyeleri Şükrü Saracoğlu'na akın ettiler.

Kongreyi takip eden gazeteci Ahmet Konanç sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Konanç şu sözlerle kongre öncesindeki havayı özetledi:

Fenerbahçe Kulübü oruç tutan üyeleri için herkesi kapıda zengin iftar menüsü ile karşılıyor. Kürsü maraton tribünü önüne kuruldu ki kale arkaları da görsün. Burada tarih yazılıyor.

ekran-alintisi-002.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe kongresi öncesi dikkat çeken görüntü. Osayi Samuel sahaya girdi ortalık ayağa kalktı
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli taraftarlara büyük şok
Ahmet Hakan'ın gözleri faltaşı gibi açıldı. Fenerbahçe'nin seçimde AKP'ye ne yaptığını Hakan Bayrakçı anlattı
Halil Umut Meler'in tayini çıktı. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemiydi
Fenerbahçe'nin efsanesini hiç böyle görmediniz. Amerika onu konuşuyor
Fenerbahçe'den şaşırtan Adana Demirspor kararı
Galatasaraylı eski yönetici Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi
Son Haberler
İzmir'de herkesin içinde uyuşturucu madde kullandı: "Bana hemen polis gönderir misin?" Video
İzmir'de herkesin içinde uyuşturucu madde kullandı: "Bana hemen polis gönderir misin?"
Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme Magazin
Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme
TÜRSAB'dan Moskova'ya taziye ziyareti Ekonomi
TÜRSAB'dan Moskova'ya taziye ziyareti
Anadolu Otoyolu’nda kamyonlar çarpıştı. Malzemeler yola saçıldı. İstanbul yönünde trafik durdu Gündem
Anadolu Otoyolu’nda kamyonlar çarpıştı. Malzemeler yola saçıldı. İstanbul yönünde trafik durdu
Bodrum'da deprem Gündem
Bodrum'da deprem
Fenerbahçe kongresi öncesi dikkat çeken görüntü. Osayi Samuel sahaya girdi ortalık ayağa kalktı Spor
Fenerbahçe kongresi öncesi dikkat çeken görüntü. Osayi Samuel sahaya girdi ortalık ayağa kalktı
Son dakika... Şanlıurfa'nın bir ilçesinde seçim tekrarlanacak Gündem
Son dakika... Şanlıurfa'nın bir ilçesinde seçim tekrarlanacak