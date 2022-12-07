Vitamini resmen katlanıyor. Elmayı yıllarca yanlış tüketmişiz

Elma kabuğu, meyvenin içinde bulunan bazı bileşenlerin bir kısmını içerebilir ve bu bileşenler insan sağlığı için faydalı olabileceği bildirildi. Elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olacağı biliniyor. Ayrıca, elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler de vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlayacağı bildirildi.

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI

-Düzenli bir kilo kontrolü sağlanabilir

-Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı antioksidanlar, vücutta bulunan hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu sayede ciltteki kırışıklıkların oluşumu önlenmiş olur.

-Elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen, vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

-Elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler, vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlar. Bu sayede vücutta oluşabilecek bazı kanser türlerinin gelişimini önler.

-Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücutta oluşabilecek enfeksiyonlarla daha kolay mücadele edilebilir.

-Elma kabuğu, insanların düzenli olarak tüketebilecekleri bir besin maddesidir. Bu sayede vücudun içinde bulunan zararlı maddelerin düzenli olarak atılması sağlanabilir. Bu sayede vücutta oluşabilecek bazı sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

ELMA KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

Cildi kurutmayan bir doğal exfolianttır ve cildinizin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Elma kabuğu cildinize faydalar sağlar, çünkü içerisinde bol miktarda doğal mineraller, vitaminler ve antioksidanlar bulunur. Bu maddeler cildinizi yumuşatarak nemlendirir ve cildinizi yıpranmış hücrelerden arındırır.

Ayrıca elma kabuğu, cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

ÖKSÜRÜK İÇİN BİREBİR

Elma kabuğu, öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olur. Öksürük için elma kabuğu, soğuk suda birkaç dakika kaynatılıp, süzülüp içilebilir. Elma kabuğu ayrıca vücudu doğal bir şekilde temizler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT SAĞLAR

Yüze elma kabuğu sürmek, cilt bakımı açısından faydalı olabilir. Elma kabuğu, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, elma kabuğu ciltteki çizgileri azaltmaya yardımcı olabilir ve cildi nemlendirici bir etkiye sahiptir. Ancak, herkesin cilt tipine ve cilt bakımı ihtiyaçlarına göre farklı etkiler gösterebilir, bu nedenle en iyisi bir dermokozmetik uzmanına danışmak ve onun tavsiyelerini dikkate almaktır.

ELMA KABUĞU ÇAYI NE İŞE YARAR?

Elma kabuğu çayının içeriğinde bulunan bazı bileşiklerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Örneğin, elma kabuğu çayı içeriğinde bulunan polifenoller ve flavonoidler vücutta bulunan serbest radikalleri yok etmeyi mümkün kılan antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede elma kabuğu çayı, vücutta bulunan serbest radikallerin neden olduğu hasarları önleyebilir ve böylece vücudun savunma sistemini güçlendirebilir.