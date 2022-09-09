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Halkbank Genel Müdürü Bank Asya'nın müdürü çıktı. FETÖ ile mücadele son gaz sürüyor.

Halk Bank Genel Müdürü'nün CV'sinde saklanan bilgi ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halkbank Genel Müdürü  Osman Arslan'ın öz geçmişinde Bank Asya'da yöneticilik yaptığı bilgisini sakladığını yazdı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:26
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:30
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Halk Bank Genel Müdürü Bank Asya'nın müdürü çıktı. Barış Pehlivan Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın CV'sinde yazmayını yazdı

Halkbank Genel Müdürü Bank Asya'nın müdürü çıktı. FETÖ ile mücadele son gaz sürüyor.
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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'dan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında yeni iddia. Pehlivan'a göre Halkbank Genel Müdürü'nün öz geçmişindeki Bank Asya'da yöneticilik yaptığı bilgisi saklandı.

"HALKBAK SİTESİNDE YAZMIYOR"

Arslan’ın CV’sindeki, “1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı” ifadesine dikkati çeken Pehlivan, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
"Merak işte, iş başa düştü. İki ayrı yerde Halkbank’ın sitesinde yazmayanı buldum. Biri The Wall Street Journal’ın sitesinde bankayla ilgili sayfada, diğeri ise Arap Türk Bankası’nın yeni yönetimine dair bir duyurusunda... İki ayrı yerde de Arslan’ın şu an genel müdürü olduğu Halkbank’ın sitesine koymaya çekindiği 'özel sektör bankası' açık şekilde yazıyor. Bingo: Bank Asya"

"ÜÇ YIL ÖRGÜTE FİNANS SAĞLAYAN KURUMDA YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMIŞ"
Arslan’ın 2000-2003 yılları arasında Asya Katılım Bankası AŞ’de müfettiş ve müdür yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisine ulaştığını belirten Pehlivan, “Osman Arslan’ın gizlediği yaşamı tam da buydu: Üç koca yıl örgüte finans sağlayan kurumda yönetici olarak çalışacaksınız ve şimdi de Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından birinin en üst düzey ismi olacaksınız! Ne güzel demiş filozof: Geçmişi anımsamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

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Edi
9.09.2022 10:23
AKP'yi iktidar yapan zaten cemaat  
 
Sedat
9.09.2022 10:04
AKP deki fetöcüler temizlense AKP diye bir parti kalmaz.  
 
Vatandaş
9.09.2022 10:02
Bankasya’nın kapısının önünden geçenlere bastılar cezayı. Akp tepe yönetimindeysen Bankasya müdürü de olsan sana dokunmazlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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