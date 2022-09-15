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İBB’ye bir engel daha. Belediyeye kaynak yaratma teklifine AKP’den ret

İBB’nin yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla Şişli’de kendi payına düşen 580 metrekarelik arsanın satılmasına ilişkin teklifi, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir engel daha. İBB’ye kaynak yaratma teklifine AKP’den ret

İBB’ye bir engel daha. Belediyeye kaynak yaratma teklifine AKP’den ret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Meclisi, dün gerçekleştirilen eylül ayı toplantısında; İBB Emlak Müdürlüğü’nden gelen arsa satışı ile ilgili teklifi görüştü. Emlak Müdürlüğü, yasa gereği Belediye Meclisi'nden yetki alınması gerektiği için teklifi İBB Meclisi’ne sundu. Sunulan teklifte şöyle denildi:

“Küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yol açtığı finansal kaynakların daralması hem kamu sektörü hem de özel sektörde likidite temini sorunu doğurmuş olup Belediyemizin hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi amacıyla yeni kaynaklardan faydalanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan kaynak ihtiyacının borçlanma yolu ile karşılanarak Belediyemizin borç stokunun artırılması yerine uygun olan, Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satılarak kaynak temin edilmesinin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönünde isabetli olacağı değerlendirilmektedir.”

AKP İBB MECLİSİ'NDE ENGELLEDİ

İBB’nin satmak istediği arsa, Şişli’de (Bomonti) bulunan bin 505 metrekarelik bin 624 ada 1 parselin 580 metrekarelik kısmından oluşuyor. Değerli bir konumda bulunan arsadaki İBB payının satışının yapılmasıyla ilgili teklif, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun engeline takıldı. Teklifi kabul etmeyen AKP grubunun gerekçesi ise şöyle:

“İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin dosyasıyla ortaklığın giderilmesi davası bulunduğundan dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.”

AKP’Lİ BELEDİYELER DE BÜTÇE ARTIRMAK İÇİN ARSA SATMIŞTI 

AKP’li belediyeler, enflasyon karşısında küçülen bütçelerini artırmak için arsa satarken; İBB’nin küçük bir arsa payını satmak istemesi ise engellendi. Son olarak AKP’li İnegöl Belediyesi, üzerinde "İnegöl Belediyesi Halk Ekmek” fabrikasının bulunduğu araziyi 30 milyon muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. (ANKA)

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
15.09.2022 17:29
Az kaldı ilk seçimde Akp yolcudur hamdolsun  
 
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