Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanaldan ayrıldığını duyurdu.

"HALK TV İLE BURAYA KADAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Toktaş mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu.

Bir teşekkür de izleyicilerimize. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

GÖKMEN KARADAĞ'DA AYRILMIŞTI

Halk TV'nin bir başka programcısı Gökmen Karadağ'da geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.