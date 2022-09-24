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Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha

Halk TV'de 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 00:46
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Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha

Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha
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Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Şen, "Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV" ifadelerine yer verdi.

Şen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV"

TOKTAŞ VE KARADAĞ DA AYRILMIŞTI

Geçen haftalarda Gökmen Karadağ da Halk TV’den istifa ettiğini açıklamıştı. Ayrıca, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da geçen haftalarda görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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