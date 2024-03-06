Halkbank 1 verdi 3 aldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank, Antalya'da oynadığı maçta Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Başkent ekibi bu sonuçla galibiyet serisini 23 maça çıkardı, galibiyet sayısı ve puan (65) olarak liderlik pozisyonunu devam ettirdi.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Pınar Elma

Halkbank: Gordon, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Mert Matic, Hüseyin Batuhan Duman, Lagumdzija, Serhat Coşkun)

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat, Cafer Kirkit, Emin Gök (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

Setler: 22-25, 25-19, 25-22, 25-18

Süre: 107 dakika (30, 23, 28, 26)