Sen neymişsin Yeliz Başa. Nasıl yaptın bunu. Yıldız voleybolcu Porto Riko'yı salladı

Deneyimli voleybolcu Yeliz Başa'nın formasını terlettiği Porto Riko ligi takımlarından Cangrejeras de Santurce, Atenienses de Manati karşılaştı.
Cangrejeras de Santurce, rakibini 25-14, 24-26, 27-25 ve 25-23’lük setlerle 3-1 yenmeyi başardı.
YELİZ BAŞA'DAN 29 SAYI
Yeliz Başa 29 sayı ile takımına katkı sağladı.
Tecrübeli voleybolcunun sergilediği başarılı performans dikkat çekerken, Yeliz Başa'nın takımı Cangrejeras de Santurce puan durumunda zirvede yer aldı.
İşte ligdeki puan sıralaması;
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